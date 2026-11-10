‘তুই কে রে’ বলে জাপটে ধরেন অস্ত্রধারীকে
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পিস্তল তাক করতেই ‘তুই কে রে’ বলে অস্ত্রধারীকে জাপটে ধরেন। ধস্তাধস্তির মধ্যেই গুলি ছুড়তে থাকেন অস্ত্রধারী। গুলি লাগে কোমরে। এর মধ্যে অস্ত্র নিয়ে যোগ দেন আরও চার যুবক। প্রাণ বাঁচাতে একপর্যায়ে পাশের চারতলা ভবনের দোতলায় আশ্রয় নেন তিনি। এরপর দোকান ও ভবন লক্ষ্য করে ২৫ থেকে ৩০টি গুলি ছুড়ে হেঁটে চলে যান পাঁচ অস্ত্রধারী। এভাবেই অস্ত্রধারীদের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়ার বর্ণনা দেন যুবক ইমতিয়াজ সুলতান ওরফে ইকরাম।