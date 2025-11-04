বন্ধুর মায়ের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, কয়েক ঘণ্টা পর মারা গেলেন যুবক

বন্ধুর মায়ের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট, কয়েক ঘণ্টা পর মারা গেলেন যুবক
মাত্র এক দিন আগে এক বন্ধুর মায়ের মৃত্যুর খবরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছিলেন আশিক মাহমুদ (২৮)। এর কয়েক ঘণ্টা পর আজ মঙ্গলবার ভোরে তিনি নিজেই মারা গেছেন।
ঘটনাটি ঘটেছে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার গুজাকুড়া নলকুড়া গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের মৃত আবদুল জব্বারের ছেলে। স্বজনেরা জানান, আশিক হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।
পরিবার ও কয়েকজন সহপাঠীর সূত্রে জানা গেছে, আশিক মাহমুদ স্নাতকোত্তর শেষ করে চাকরির পড়াশোনা করছিলেন। তিনি ২০১২ সালে হিরণ্ময়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এসএসসি, ২০১৪ সালে সরকারি নাজমুল স্মৃতি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ২০১৮ সালে সরকারি শেরপুর কলেজ থেকে অনার্স সম্পন্ন করেন। আজ ভোরে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। এর কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি ফেসবুকে সক্রিয় ছিলেন। বন্ধুর মায়ের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে একটি পোস্টও দিয়েছিলেন।
সহপাঠী শরিফুল আলম বলেন, ‘আশিক খুব শান্ত ও ভদ্র ছেলে ছিল। আমরা বিশ্বাসই করতে পারছি না সে আর নেই। তার হঠাৎ চলে যাওয়া মেনে নেওয়াটা কঠিন।’