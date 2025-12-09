রংপুরে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে যুবক খুন

রংপুরে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে যুবক খুন
রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায় দুর্বৃত্তদের হামলায় এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে গঙ্গাচড়া সদর ইউনিয়নের ভুটকা মধ্যপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আখেরুল ইসলাম (৩৫) ভুটকা মধ্যপাড়ার শামসুদ্দিনের ছেলে। আখেরুল ঢাকার কেরানীগঞ্জের একটি বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসে কর্মরত ছিলেন। প্রায় এক মাস আগে তিনি চাকরি ছেড়ে বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আখেরুল পার্শ্ববর্তী মালিপের বাজার থেকে আটা কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে কে বা কারা তাঁর কপালের ডান পাশের ওপর দিকে আঘাত করে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে যায়। পরে স্থানীয়রা তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।
নিহত আখেরুল ইসলামের ছোট ভাই আখতারুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যায় বাড়িতে থাকা অবস্থায় তাঁর ভাইয়ের মুঠোফোনে একাধিক ফোন আসে। তখন ফোনের অন্য প্রান্তের কারও সঙ্গে আখেরুলের সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়েছিল।
নিহত আখেরুল ইসলামের স্ত্রী খাদিজা বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘মানুষটা বাজার গেল। কইল বাজার থাকি আইশোং। আর আসিল না। আল্লাহ কায় তাক মারিল। মোর সোনার চানগুলাক কায় দেখবে। কার কী ক্ষতি করিল, কেন মানুষটাক ওমন করি মারিল।’
রংপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) সুশান্ত চন্দ্র রায় বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।