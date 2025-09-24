জেলা

পিকআপ ভ্যান মেরামত করছিলেন চালক ও তাঁর সহকারী, পেছন থেকে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত

প্রতিনিধি
রাজবাড়ী
রাজবাড়ীতে দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান ও ট্রাক। গতকাল মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার কল্যাণপুরেছবি: প্রথম আলো

রাজবাড়ী সদর উপজেলার আলীপুর ইউনিয়ন পরিষদ–সংলগ্ন কল্যাণপুরে চালবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে থাকা সবজিবাহী পিকআপ ভ্যানের চালক ও তাঁর সহকারী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন ট্রাকটির চালকের সহকারী। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত একটার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পারখাদা ত্রিমোহনী গ্রামের মুনসুর মোল্লার ছেলে পিকআপ ভ্যানের চালক নাজমুল মোল্লা (৩৫) এবং একই উপজেলার পশ্চিম মৌজমপুর গ্রামের শাহিন মোল্লার ছেলে পিকআপ ভ্যানটির সহকারী কাওছার মোল্লা (৩০)। তাঁদের মরদেহ রাজবাড়ী সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন রাজবাড়ীর আহলাদীপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম শেখ।

শামীম শেখ জানান, গতকাল রাতে কুষ্টিয়া থেকে সবজি বোঝাই করে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ বাজারের দিকে যাচ্ছিল পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যানটি। পথিমধ্যে দুর্ঘটনাস্থলে ভ্যানটির চাকা ফেটে যাওয়ায় সারানোর কাজ করছিলেন নাজমুল ও কাওছার। এ সময় কুষ্টিয়া থেকে চালবোঝাই ট্রাকটি রাজধানী ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে দাঁড়িয়ে থাকা পিকআপ ভ্যানটির পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয় ট্রাকটি। এ সময় ঘটনাস্থলেই নাজমুল ও কাওছারের মৃত্যু হয়। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করেন জরুরি বিভাগের চিকিৎসক। এর মধ্যে চালক ও তাঁর সহকারী দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি ফেলে পালিয়ে যান।

আহলাদীপুর হাইওয়ে থানার ওসি আরও জানান, দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যানের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় নাজমুল ও কাওছারের লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া ট্রাকের চালক ও তাঁর সহকারী গাড়ি ফেলে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় গাড়ি দুটি উদ্ধার করে থানায় জব্দ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

