সরিষাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোররুমে আগুন, পাশেই চলছিল অন্তঃসত্ত্বার অস্ত্রোপচার

জামালপুর
জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোররুমে আগুন লাগার পর আতঙ্কে রোগী ও তাঁদের স্বজনরা বাহিরে চলে আসে। সোমবার দুপুরে

জামালপুরের সরিষাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টোররুমে আগুন লেগে প্রয়োজনীয় মালামাল ও কাগজপত্র পুড়ে গেছে। আজ সোমবার দুপুরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় এ ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিস প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নেভায়।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগুন লাগার ঘটনায় রোগী ও তাঁদের স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে দ্রুত কমপ্লেক্সের ভবন থেকে নিচে নেমে আসেন। আগুনের ঘটনার সময় স্টোররুমের পাশে অপারেশন থিয়েটারে এক অন্তঃসত্ত্বার অস্ত্রোপচার (সিজার) চলছিল।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অপারেশন থিয়েটারের পাশে স্টোররুমে আগুনের সূত্রপাত হয়। সেখানে স্তূপ করে রাখা খালি কার্টনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক হাসপাতালের নার্স ও কর্মচারীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে পুরো আগুন নিয়ন্ত্রণে নেন। এ সময় আতঙ্কে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীরা হুড়োহুড়ি করে নিচে নেমে আসেন। অপারেশন থিয়েটারে এক অন্তঃসত্ত্বার অস্ত্রোপচারের কাজ চলছিল। কিন্তু তাঁদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মোহছেন উদ্দিন। এ সময় তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, স্টোররুমে আগুন লাগার ঘটনায় পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত দল গঠন করা হবে। প্রতিবেদন পেলে আগুন লাগার সঠিক কারণটি জানা যাবে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দেবাশীষ রাজবংশী বলেন, ‘স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দ্বিতীয় তলায় অপারেশন থিয়েটারের পাশে একটি স্টোররুমে হঠাৎই আগুন ও কালো ধোঁয়া দেখতে পাই। পরে আমার কর্মচারী, নার্সরাসহ সবাই ওপরে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করি। এরপর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুন কেমনে লাগছে, এই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারছি না।’

