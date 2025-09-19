জেলা

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে আহত যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি
পটিয়া, চট্টগ্রাম
ছুরিকাঘাতে নিহত মো. মামুনছবি: পরিবারের সৌজন্যে

চট্টগ্রামের পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম মোহাম্মদ মামুন (২৪)। তিনি উপজেলার ডেঙ্গাপাড়া গ্রামের মৃত আবুল বশরের ছেলে। আজ শুক্রবার ভোরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উপজেলার দক্ষিণ ভূর্ষি ইউনিয়নের ডেঙ্গাপাড়া এলাকায় ছুরিকাঘাতের ঘটনাটি ঘটে। নিহত মামুন ওমান প্রবাসী ছিলেন, তবে এক বছর আগে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ছুরিকাঘাতের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের নাম মোহাম্মদ ফাহিম (৩০)। তিনি একই এলাকার মোহাম্মদ আইয়ুবের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, ছুরিকাঘাতের ঘটনায় অভিযুক্ত ফাহিম একটি অপহরণ মামলার প্রধান আসামি। গত বুধবার পটিয়ার মুন্সেফ বাজার এলাকার ব্যবসায়ী নুরুল আবছারকে অপহরণের অভিযোগে মামলাটি হয়। গতকাল বিকেলে মামলার বিষয়ে ফাহিমের সঙ্গে কথা বলছিলেন মামুন। এ সময় ফাহিমকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। এসব নিয়ে দুজনের কথা-কাটাকাটি হয়। এর একপর্যায়ে মামুনকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মামুনকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মামুনের মৃত্যু হয়েছে।

জানতে চাইলে পটিয়া থানার পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) প্রদীপ চন্দ্র দে প্রথম আলোকে বলেন, পূর্ব বিরোধের জেরে মামুনকে ছুরিকাঘাত করেছেন ফাহিম। তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

