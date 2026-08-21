জেলা

রুহুল কবির রিজভী বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হওয়ায় কুড়িগ্রামে মিষ্টি বিতরণ

প্রতিনিধি
কুড়িগ্রাম
রুহুল কবির রিজভীকে অভিনন্দন জানিয়ে কুড়িগ্রামে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবারছবি: প্রথম আলো

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নির্বাচিত হওয়ায় রুহুল কবির রিজভীকে অভিনন্দন জানিয়ে কুড়িগ্রামে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা থেকে নয়টা পর্যন্ত জেলা শহরের কলেজ মোড় এলাকায় সাধারণ মানুষ, পথচারী ও রিকশাচালকদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

কুড়িগ্রাম জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শফিকুল ইসলামের পক্ষ থেকে এ আয়োজন করা হয়। মিষ্টি বিতরণের সময় স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

রুহুল কবির রিজভী
ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেলের সৌজন্যে

শফিকুল ইসলাম বলেন, রুহুল কবির রিজভী দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁকে দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নির্বাচিত করায় কুড়িগ্রামের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহ তৈরি হয়েছে। সেই আনন্দ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাগ করে নিতেই মিষ্টি বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে।

এ সময় বিএনপির নেতা–কর্মীরা পথচারী, রিকশাচালকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন। অনেকে জেলার কৃতী সন্তান হিসেবে রুহুল কবির রিজভীকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব নির্বাচিত করায় দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের ধন্যবাদ জানান।

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রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার পর গতকাল বৃহস্পতিবার বিএনপির মহাসচিবের পদ থেকে লিখিতভাবে পদত্যাগ করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম। এরপরই রিজভীকে দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ বিষয়ে গতকাল সন্ধ্যায় বিএনপির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় গঠনতন্ত্রের ৭ (খ) ৬ ধারা অনুযায়ী জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য রুহুল কবির রিজভীকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এ মনোনয়ন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

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