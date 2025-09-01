জেলা

সাতক্ষীরা সীমান্তে ১৪ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদক
সাতক্ষীরা
বাংলাদেশ–ভারত সীমান্তফাইল ছবি


ভারতের হাকিমপুর সীমান্তে আটক ৪ শিশুসহ ১৪ জনকে ফেরত পাঠিয়েছে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাঁদের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। গতকাল রোববার রাত নয়টার দিকে তাঁদের সাতক্ষীরা সদর থানায় নেওয়া হয়।

বিজিবির বরাত দিয়ে সাতক্ষীরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামিনুল হক বলেন, গত শনিবার দুপুরে ভারতের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর চেকপোস্ট এলাকা থেকে বিএসএফ ওই ১৪ জনকে আটক করে। পরে বিএসএফের আমুদিয়া কোম্পানি কমান্ডার দিবাজ্যোতি ডলি ও বিজিবির তলুইগাছা বিওপির কমান্ডার নায়েব সুবেদার আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গতকাল সন্ধ্যায় পতাকা বৈঠক হয়। এতে চার শিশু, পাঁচ নারী ও পাঁচ পুরুষকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ফেরত আসা মিজানুর রহমান শেখ নামের একজন বলেন, তাঁরা কাজের সন্ধানে বিনা পাসপোর্টে ভারতে গিয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন সেখানেই ছিলেন। সম্প্রতি পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। তবে ফেরার সময় বিএসএফ তাঁদের আটক করে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন