ফেনীতে নিজাম হাজারীসহ ৭১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি
ফেনীতে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত অটোরিকশাচালক সবুজ হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীসহ পলাতক ৭১ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে সদর আমলি আদালতের বিচারক সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ হাসান এ আদেশ দেন।
আদালত সূত্র জানায়, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের অস্ত্রধারীদের নির্বিচারের গুলিবর্ষণে নিহত হন অটোরিকশাচালক মোহাম্মদ সবুজ। পরে ওই বছরের ১৩ আগস্ট সবুজের ভাই মো. ইউছুফ বাদী হয়ে ফেনী মডেল থানায় মামলা করেন। মামলায় ফেনী-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন হাজারী, ফেনী সদর উপজেলার পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শুসেন চন্দ্র শীল, সাবেক পৌর মেয়র নজরুল ইসলাম স্বপন মিয়াজীসহ ৬৫ জনের নাম উল্লেখ করে আরও ৩০০ থেকে ৪০০ জনকে আসামি করা হয়।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ফেনী মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফারুক মিয়া তদন্ত শেষে চলতি বছরের ১২ অক্টোবর আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। অভিযোগপত্রে এজাহারভুক্ত ৬৫ জন ও তদন্তে নাম আসা ৫৯ জনসহ মোট ১২৪ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। কয়েক দফা শুনানি শেষে অভিযোগপত্রটি আমলে নেওয়ার পর আজ পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি নির্দেশ দেন আদালত।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ফেনী মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফারুক মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, এ মামলায় এজাহারভুক্ত ৫ জন ও সন্দেহভাজন ৪৯ জনসহ মোট ৫৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৭ জনকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তবে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও তাঁদের মধ্যে কেউ আদালতে দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেননি।
ফেনী কোট পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, অভিযোগপত্রে ১২৪ জন আসামি করা হলেও বিভিন্ন সময় এ মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছে ৫৪ জন। তবে ৫৪ জনের মধ্যে ৫৩ জনকে অভিযোগপত্রে আসামি করা হয়েছে। অপর ৭১ জনের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
ফেনী কোর্ট পুলিশের ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, দু-এক দিনের মধ্যে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হবে।
প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট সংঘটিত ফেনীতে গুলিবর্ষণের ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৪টি মামলা হয়েছে। যার মধ্যে ৭টি হত্যা মামলা ও ১৭টি হত্যাচেষ্টার মামলা।