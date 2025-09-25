জেলা

শরীয়তপুরে রাতে ছাত্রলীগের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

প্রতিনিধি
শরীয়তপুর
শরীয়তপুরে রাতের আধাঁরে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করেছেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

শরীয়তপুরে রাতের আঁধারে মিছিল করেছে কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ। গতকাল বুধবার রাতে সংগঠনটির কয়েকজন নেতা-কর্মী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা নিয়ে ঢাকা-শরীয়তপুর সড়কে মিছিল করেন। দলটির কয়েকজন কর্মীর ভাষ্য, ওই মিছিলে ২৫ থেকে ৩০টি মোটরসাইকেল অংশ নেয়। এর একটি ভিডিও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে শেয়ার করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল রাতে ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী মোটরসাইকেল চালিয়ে ঢাকা-শরীয়তপুর সড়কে শোভাযাত্রা করেন। ঘটনাস্থল থেকে জোনায়েদ বিন শাদ নামের এক ব্যক্তি ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচার করেন। পরে সেই ভিডিও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজসহ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের আত্মগোপনে থাকা বেশ কিছু নেতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন।

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ৩০ মিনিট ৪৯ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া তরুণেরা ‘জয় বাংলা’, শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার নামে স্লোগান দেন। তাঁরা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভাষ্য, গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর জাজিরায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের নেতৃত্বে ১৫ আগস্ট সর্বশেষ প্রকাশ্যে কর্মসূচি পালন করা হয়। এর পর থেকে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠন প্রকাশ্যে কোনো কর্মসূচি পালন করেনি। তবে রাতের আঁধারে মশালমিছিল, পোস্টার টানানো, বিক্ষোভ মিছিল, সড়কে টায়ার জ্বালানো, গাছ ফেলে প্রতিবন্ধকতা তৈরিসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। এমনকি রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী পালন করা হয়েছিল।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শরীয়তপুর জেলা কমিটির সাবেক আহ্বায়ক ইমরান আল নাজির প্রথম আলোকে বলেন, শরীয়তপুরে অনেক দিন ধরে কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ঝটিকা কর্মসূচি করছে, যা খুবই ভয়ংকর খবর। গত রাতের মিছিলের ভিডিও দেখে মনে হয়েছে, ঘটনাটি সদর উপজেলার একটি এলাকায় হয়েছে। কিন্তু সদর থানার পুলিশ কোনো উদ্যোগ নেয়নি। আগেও পালাতক নেতা-কর্মীরা মিছিলসহ নানা কর্মসূচি করেছেন। পুলিশের দুর্বল আচরণের কারণে তাঁরা এ সুযোগ পাচ্ছেন।

শরীয়তপুর সদরের পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘গত রাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা বের করেছে—এমন তথ্য পেয়েছি। তবে কোথায় তা হয়েছে, শনাক্ত করা যায়নি। এটি গতকাল হয়েছে নাকি পুরোনো কোনো ভিডিও, তাও যাচাই করা হচ্ছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন