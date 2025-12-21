বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিলেন সাবেক সচিব

কুমিল্লা-২ আসন
বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিলেন সাবেক সচিব
কুমিল্লা-২ (হোমনা-তিতাস) আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাবেক সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) ও অবসরপ্রাপ্ত সচিব এম এ মতিন খান। সেই লক্ষ্যে তিনি মনোনয়নপত্রও সংগ্রহ করেছেন।
রোববার বিকেলে হোমনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলামের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন মতিন খান। তাঁর সঙ্গে হোমনা উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক জহিরুল হকসহ দুই উপজেলার অসংখ্য নেতা–কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সাংবাদিকদের মতিন খান বলেন, ‘যত বাধাই আসুক, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবই ইনশা আল্লাহ।’
কুমিল্লা–২ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন মতিন খান। কিন্তু আসনটিতে দল মনোনয়ন দিয়েছে কুমিল্লা বিভাগীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সেলিম ভূঁইয়াকে। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা-১ আসনভুক্ত এলাকা মেঘনা উপজেলায়।
এম এ মতিন খান তিতাস উপজেলার মাছিমপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর দাবি, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমল থেকে শুরু করে তিনি মাঠে আছেন। নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে সাধারণ ভোটারদের ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন। সাধারণ ভোটাররা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন, তাই বাধ্য হয়ে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ না করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন।