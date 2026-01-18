চুরির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সোনার গয়নাসহ সব জিনিস উদ্ধার, গ্রেপ্তার হলেন অভিযুক্তও

চুরির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সোনার গয়নাসহ সব জিনিস উদ্ধার, গ্রেপ্তার হলেন অভিযুক্তও
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চুরির ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চুরি হওয়া স্বর্ণালংকার, টাকা, মুঠোফোন উদ্ধারসহ সব মালামাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার হয়েছেন চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিও। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. তৌফিকুল ইসলাম (২২)। তিনি বাঁশখালী উপজেলার খানখানাবাদ ইউনিয়নের প্রেমাসিয়া গ্রামের মৃত নুরুল আমিনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, আনোয়ারা উপজেলার চাতরী ইউনিয়নের ডুমুরিয়া গ্রামের আলী হোসেনের বাড়িতে গত বৃহস্পতিবার চুরি হয়। ঘরের স্টিলের আলমিরায় থাকা একটি ১ ভরি ওজনের সোনার নেকলেস, ১২ আনা ওজনের দুই জোড়া কানের দুল, ৮ আনা ওজনের একটি সোনার চেইন, ১টি ভিভো স্মার্টফোনসহ ৪ লাখ ৭০ হাজার টাকার মালামাল লুট হয়। এ ঘটনায় পরে আলী হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করেন। গতকাল রাতে তৌফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জুনায়েত চৌধুরী বলেন, চুরির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চোরাইকৃত সব স্বর্ণালংকার, টাকা, মুঠোফোনসহ তৌফিকুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।