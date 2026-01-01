জামায়াতে যোগ দিলেন তাঁতী লীগের নেতা

জামায়াতে যোগ দিলেন তাঁতী লীগের নেতা
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার তাঁতী লীগের নেতা শের তারিকুল ইসলাম জামায়াতে যোগ দিয়েছেন।
দলীয় সূত্র জানায়, শের তারিকুল ইসলাম তাঁতী লীগের সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সভাপতির দায়িত্বে আছেন। তবে জামায়াতের দাবি, জুলাই আন্দোলনের সময় তিনি তাঁতী লীগ থেকে পদত্যাগ করেছেন।
গত মঙ্গলবার রাতে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুরে শহীদ শরিফ ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় উপজেলা জামায়াত আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলটিতে যোগ দেন শের তারিকুল। অনুষ্ঠানে তিনি সিলেট-৪ আসনে জামায়াতের প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জয়নাল আবেদীনকে ফুল উপহার দেন।
ওই সভায় শের তারিকুল ইসলামের বক্তব্যের একটি ভিডিও গতকাল বুধবার ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ১৬-১৭ বছর যাবৎ স্বৈরাচার আশাহত করেছে। পরবর্তীতে জুলাই–আগস্টে সাধারণ ছাত্র-জনতার ওপর যেভাবে অন্যায় জুলুম–হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, সে বিষয়গুলো আমার হৃদয়কে রক্তাক্ত করেছে। আমি আশাবাদী ছিলাম, আওয়ামী লীগ একসময় এই ঘটনায় দেশবাসীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হবে। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে, ততই যেন আওয়ামী লীগ আরও আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে।’
২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা তাঁতী লীগের সভাপতি হন তারিকুল ইসলাম।
জামায়াতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে জানতে তারিকুলের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি ধরেননি।
শের তারিকুল ইসলামের জামায়াতে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জামায়াতের সিলেট জেলার সেক্রেটারি জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘শের তারিকুল ইসলাম আগে তাঁতী লীগের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার সভাপতি ছিলেন। গত জুলাই আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। সে সময় তিনি দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগপত্র তাঁর কাছে ও আমাদের কাছে আছে। তারিকুল ইসলাম সবার সামনেই জামায়াতে যোগ দিয়েছেন। আমরা যাচাই করেই তাঁকে দলে নিয়েছি।’