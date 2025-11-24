শাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি ছাত্র ইউনিয়নের

শাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি ছাত্র ইউনিয়নের
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচনে ভোটার তালিকা থেকে শিক্ষাজীবন শেষ হওয়া তিন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বাদ দাবি জানিয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন। আজ সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানায় সংগঠনটি।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন সংসদের সংগঠক নাজনীন লিজা বলেন, ‘খসড়া ভোটার তালিকা যদি দেখেন, দেখবেন ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদেরও সেই তালিকা রাখা হয়েছে। একটি শিক্ষাবর্ষের এক হাজার করে যদি ছাত্র বের হয়ে যান, তাহলে তিনটি শিক্ষাবর্ষের ইতিমধ্যে ছাত্রজীবন শেষ করে পেশাগত জীবনে পা দেওয়া তিন হাজার শিক্ষার্থীকে ভোটার তালিকায় রাখা হয়েছে। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে, অনেকে ঢাকামুখী ও নিজ নিজ এলাকামুখী হয়েছেন। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশির ভাগই বের হয়ে গেছেন এবং খুব কমসংখ্যাক শিক্ষার্থী স্নাতকোত্তর কিংবা থিসিস করছেন। আমাদের দাবি, থিসিস করা শিক্ষার্থীদের বর্তমান শিক্ষার্থী ধরেই ভোটার তালিকা পুনর্বিবেচনা করা হোক এবং ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের এই ভোটার তালিকা থেকে সরিয়ে ফেলা হোক।’
এদিকে গতকাল রোববার বেলা ১১টায় শাকসু নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে ছাত্রদল, শিবির ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়। এতে ১৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পরবর্তী সময় আগামী ২০ জানুয়ারি তারিখ নির্ধারণ করা হয়। ওই আলোচনা সভায় ছাত্র ইউনিয়নকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিংবা নির্বাচন কমিশন ডাকেনি বলে অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন সংসদের সংগঠক নাজনীন লিজা।
এ বিষয়ে শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ বলেন, ‘ছাত্রসংগঠন ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপকে আমরা প্রথম দিকে ডেকেছিলাম। তখন যারা সাড়া দিয়েছিল, তাদের বিভিন্ন আলোচনায় ডাকা হচ্ছে। প্রথম দিকে আলোচনায় ছাত্র ইউনিয়নের কোনো সাড়া ছিল না। এ জন্য যাদের অংশগ্রহণ ছিল, ওই তালিকা অনুযায়ী আলোচনা সভায় ডেকেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।’
তিন শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় রাখার বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‘আমরা খসড়া ভোটার তালিকা দিয়েছি। এখন যাঁরা পাস করে বের হয়ে গেছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। যাঁরা বর্তমানে শিক্ষার্থী, তাঁদের রাখা হবে।’ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বিষয়টি সংশোধন করা হবে বলে জানান তিনি।