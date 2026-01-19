ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী থাকছেন মুশফিকুর রহমান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী থাকছেন মুশফিকুর রহমান
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা ও আখাউড়া) আসনে বিএনপি থেকে দুজনকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়। এ নিয়ে দুই প্রার্থীর পক্ষের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিতর্কসহ সাধারণ ভোটারদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে বিএনপির প্রবীন নেতা মুশফিকুর রহমানেই আস্থা রেখে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে দলটি। গতকাল রোববার রাতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্বাক্ষরিত ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দের চিঠি হাতে পেয়েছেন তিনি।
মুশফিকুর রহমান বিএনপির প্রয়াত সাবেক চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিশ্বব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ছিলেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ৩ নভেম্বর ঢাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সে সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মুশফিকুর রহমানের নাম ঘোষণা করা হয়। গত ২০ ডিসেম্বর মুশফিকুর রহমানকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়।
এর এক সপ্তাহ পর ২৭ ডিসেম্বর একই আসনে আরেক প্রার্থী জেলা বিএনপির সদস্য কবির আহমেদ ভূঁইয়াকেও ‘সংযুক্তি-২’ উল্লেখ করে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন দেয় বিএনপি। কবির আহমেদ সদর উপজেলার বরিশল গ্রামের বাসিন্দা ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিশেষ সহকারী আবদুর রহমানের আপন বড় ভাই।
কয়েকজন নেতা-কর্মী বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনে বিএনপি থেকে দুজনকে দলীয় মনোনয়নের চিঠি দেওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে নেতা-কর্মীদের মধ্যে আলোচনা, বিভ্রান্তি ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিল। উভয় প্রার্থীর সমর্থকেরা নিজ নিজ প্রার্থীর পক্ষে কর্মসূচি পালন করেন। উভয় পক্ষের নেতা–কর্মীরা নিজ নিজ প্রার্থীকে দলের চূড়ান্ত প্রার্থী বলে ঘোষণা দেন এবং প্রচারণা চালান। কিন্তু দল থেকে মুশফিকুর রহমানকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ায় সেই বিতর্ক, বিভ্রান্তি ও ধোঁয়াশার অবসান হয়েছে।
মুশফিকুর রহমানের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল মনসুর প্রথম আলোকে বলেন, এই আসনে মুশফিকুর রহমানে আস্থা রেখেছে বিএনপি। দল থেকে তাঁকে চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার চিঠি গতকাল রাতে হাতে পৌঁছেছে।