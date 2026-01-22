মানুষ পরিবর্তন আশা করছে: আখতার হোসেন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানুষ পরিবর্তন আশা করছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও রংপুর-৪ (পীরগাছা-কাউনিয়া) আসনে এনসিপির প্রার্থী আখতার হোসেন।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণার প্রথম দিনে রংপুরের পীরগাছায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় আখতার হোসেন এ কথা বলেন। পীরগাছা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এনসিপি আয়োজিত এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আখতার হোসেন বলেন, ‘এই দীর্ঘ সময় যারা ক্ষমতায় ছিল এবং যারা পীরগাছা–কাউনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছে, মানুষ তাদের ওপরে অনেকটা বিরক্ত এবং তারা পরিবর্তন চায়। আর এই পরিবর্তনের অংশ হিসেবেই মানুষ নতুন নেতৃত্ব খুঁজছে। আমরা সেই নতুন নেতৃত্বের জায়গা থেকেই মানুষের কাছে যাচ্ছি এবং মানুষ আমাদের সাদরে গ্রহণ করছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘পীরগাছা–কাউনিয়ার মানুষ যদি পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেয়, ইনশা–আল্লাহ শাপলা কলি মার্কার বিজয় সুনিশ্চিত হবে। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের ইশতেহার ঘোষণা করেছি। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পীরগাছা–কাউনিয়াকে একটি আধুনিক এবং স্মার্ট উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলা। বিশেষ করে এই এলাকার যে দীর্ঘদিনের সমস্যা—রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও চরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন—এ বিষয়গুলোকে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি।’
সংসদ সদস্য প্রার্থী যাঁরা হন, তাঁদের পরবর্তী সময়ে আর পাওয়া যায় না উল্লেখ করে আখতার হোসেন বলেন, ‘এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিশ্রুতি হলো যে আমরা প্রতি তিন মাসে কাউনিয়া ও পীরগাছায় দুটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করব। যে মতবিনিময় সভায় এই এলাকার নানা ঘরানার মানুষেরা আসবেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলব। শুধু এই যে দুইটা মতবিনিময় সভা সেখানেই না, সামগ্রিকভাবে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা থাকবে জনসেবা সেন্টারের মধ্য দিয়ে। আমাদের বিশেষ দল থাকবে যোগাযোগ করার জন্য, মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর জন্য।’
নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা এখন পর্যন্ত যেটা বলব যে প্রশাসনকে আমরা জানিয়েছি এবং প্রশাসন আমাদের আশ্বস্ত করেছে যে তারা একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কাজ করবে। আমরা প্রশাসনের সেই জায়গা থেকে শতভাগ সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। একই সঙ্গে সাংবাদিক বন্ধুদের কাছেও আমাদের প্রত্যাশা যে আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবেন। আমরা বিজয়ী হলে এই এলাকাটাকে মাদকমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যে যে কার্যক্রমগুলো হাতে নিয়েছি, আপনারা সেখানে আমাদের সাপোর্ট করবেন।’
মতবিনিময় সভায় স্থানীয় জামায়াত, এনসিপিসহ ১০–দলীয় জোটের নেতা ও স্থানীয় সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।