গাজীপুরে ভিডিও করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের পাশে ভিডিও করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় নুর ইসলাম (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার সলপ গ্রামে।

প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে রেলওয়ে পুলিশ জানায়, জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের উত্তর পাশে মুঠোফোনে ভিডিও করছিলেন নুর ইসলাম। এ সময় ঢাকাগামী বলাকা কমিউটার ট্রেনের ধাক্কা খেয়ে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁর ডান হাত থেঁতলে যায় এবং মাথায় আঘাত লাগে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) নাদির-উজ-জামান বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

