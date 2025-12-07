দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান বাউফল উপজেলা বিএনপির একাংশের, বিক্ষোভ মিছিল

পটুয়াখালী-২ আসন
দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান বাউফল উপজেলা বিএনপির একাংশের, বিক্ষোভ মিছিল
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা বিএনপি জরুরি সভা করে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। সভা থেকে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মু. মুনির হোসেনকে দলীয় প্রার্থী করারও দাবি জানানো হয়।
আজ রোববার সন্ধ্যায় বাউফল পৌর শহরের হাসাপাতাল সড়কের উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে এ সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল জব্বার মৃধা। এ সময় উপজেলা, পৌরসভা, ১৫টি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আপেল মাহমুদ, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্যসচিব বশির পঞ্চায়েত, বাউফল পৌরসভা যুবদলের সদস্যসচিব মামুন খান, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহ্বায়ক খলিলুর রহমান, সাবেক সদস্যসচিব নাইম সিকদার তারেক, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের আহ্বায়ক লিটন খান, তাঁতী দলের আহ্বায়ক জামাল মুন্সী, উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মুনঈমূল ইসলাম, সাবেক সদস্যসচিব মিজানুর রহমান প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, শহিদুল আলম তালুকদার বিগত ১৭ বছর কোনো আন্দোলন–সংগ্রামে ছিলেন না। তিনি দুর্দিনে কোনো নেতা–কর্মীর খোঁজখবর নেননি। তাঁর মতো একজনকে তাঁরা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না।
পরে নেতা-কর্মীরা মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।
গত বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৩৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেন। এই ৩৬ আসনের মধ্যে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য শহিদুল আলম তালুকদারের নাম ঘোষণা করা হয়।
শহিদুল আলম জাতীয় পার্টি থেকে ১৯৯৬ সালে বিএনপিতে যোগ দেন। বিএনপির মনোনয়নে ২০০১ সালে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে বিএনপির মনোনয়ন পেলেও মামলাসংক্রান্ত জটিলতার কারণে অংশ নিতে পারেননি।