সিলেট-৪ আসনে বিএনপির হাকিম চৌধুরীর মনোনয়নের দাবিতে মশালমিছিল

সিলেট-৪ আসনে বিএনপির হাকিম চৌধুরীর মনোনয়নের দাবিতে মশালমিছিল
সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নয়াবাজারে বিএনপির হাজারো নেতা-কর্মী মশালমিছিল করেছেন। তাঁরা সিলেট-৪ (গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ ও জৈন্তাপুর) আসনে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা আবদুল হাকিম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান।
গতকাল শনিবার রাত নয়টার দিকে বিএনপির একাংশের উদ্যোগে এ মশালমিছিল হয়। এতে গোয়াইনঘাট উপজেলার কয়েক হাজার নেতা-কর্মী ছাড়াও পাশের কোম্পানীগঞ্জের নেতা-কর্মীরাও অংশ নেন।
কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা ‘বহিরাগত’ প্রার্থীর বদলে স্থানীয় প্রার্থী আবদুল হাকিম চৌধুরীকে দলের মনোনয়ন দেওয়ার আহ্বান জানান। মিছিল চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা নানা স্লোগান দেন।
এর আগে গত সোমবার বিএনপি জাতীয় সংসদের ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে। সিলেট জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে সিলেট-৪ ও সিলেট-৫ ছাড়া অন্য চারটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়।
এর মধ্যে সিলেট-১ আসনে প্রার্থী করা হয় দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আবদুল মুক্তাদিরকে। ওই আসনে সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও দলের চেয়ারপারসনের আরেক উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরীও মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।
সাবেক মেয়র আরিফুলের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, গত মঙ্গলবার দলের উচ্চপর্যায় থেকে আরিফুল হক চৌধুরীকে ঢাকায় জরুরি তলব করা হয়। পরের দিন বুধবার রাতে তিনি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় খালেদা জিয়া সিলেট-৪ আসনে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলেন।
বুধবার রাতেই সিলেটে ফেরেন আরিফুল হক চৌধুরী। তখন ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হাজারো নেতা-কর্মী তাঁকে স্বাগত জানান। পরদিন বৃহস্পতিবার থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী এলাকায় প্রচার শুরু করেন। তাঁর বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী আছেন।
আবদুল হাকিম চৌধুরী ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন উপজেলা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সহসভাপতি। তিনি উপজেলা যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়কের দায়িত্বও পালন করেছেন। জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আবদুল হাকিম বর্তমানে জেলা বিএনপির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া তিনি গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের দুবারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন।