জামালপুর কারাগারে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

প্রতিনিধি
জামালপুর
জিয়াউল হক

জামালপুর জেলা কারাগারে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তাঁর নাম জিয়াউল হক (৫৫)। আজ বুধবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জেলা কারাগারের জেল সুপার মোহাম্মদ শফিউল আলম।

জিয়াউল হক জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সদর উপজেলার দিগপাইত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই তিনি জামালপুর জেলা কারাগারে ছিলেন।

কারাগার সূত্রে জানা গেছে, জিয়াউল হক দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে খাবার গ্রহণের পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাঁকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে বিকেল পর্যন্ত চিকিৎসা দেওয়ার পর অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তী সময়ে ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

জেল সুপার মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, দুপুরের খাবারের পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহে স্থানান্তর করা হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত জিয়াউলের ছেলে জাকিউর রাফিদ বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তিনি নিজেও অসুস্থ। এর ফলে কারাগারে থাকা বাবার মৃত্যুর বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে পারছেন না।

