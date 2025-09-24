জেলা

গাজীপুর ঝুটগুদামে আগুন, নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস

প্রতিনিধি
গাজীপুর
গাজীপুরে ঝুটগুদামে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। আজ বুধবার সকালেছবি: সংগৃহীত

গাজীপুর সদর উপজেলার মনিপুর এলাকায় এনার্জিপ্যাক কোম্পানির ঝুটগুদামে আগুন লেগেছে। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন।

এনার্জিপ্যাক কোম্পানির মার্চেন্ডাইজার মারুফ হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ‘এটা আমাদের একটা বৃহৎ কোম্পানি। আমাদের কোম্পানির বাইরে একটি কাপড়ের গুদাম আছে। সকালে হঠাৎ কারখানার বাইরে থাকা ঝুটগুদামে আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিই।’

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফায়ার ফাইটার মোহাম্মদ জুয়েল মিয়া বলেন, ‘আমি এখনো ঘটনাস্থলে আছি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছি। পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে আরও বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। নিয়ন্ত্রণে আসার পরও মাঝেমধ্যে জুটগুদামের আগুন হঠাৎ করে জ্বলে উঠছে। আমরা আগুন না নেভা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে কাজ করে যাব। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।’

