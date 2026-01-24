কেশবপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপির নির্বাচন প্রতিনিধিকে জরিমানা

কেশবপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপির নির্বাচন প্রতিনিধিকে জরিমানা
যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপির নির্বাচন প্রতিনিধিকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শুক্রবার রাতে যশোর জেলা সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সোহাইব হাসান আকন্দ এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে জেলা সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সোহাইব হাসান আকন্দ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় কেশবপুর উপজেলার মাঠের গাছে ও বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বিএনপির প্রার্থীর পোস্টার দেখা যায়। এরপর নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করার দায়ে যশোর-৬ (কেশবপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেনের প্রধান নির্বাচন পরিচালনা প্রতিনিধি ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে আবদুর রাজ্জাক বলেন, তাঁরা সব জায়গা থেকেই পোস্টার অপসারণ করেছিলেন, কিন্তু ভুলবশত দুই জায়গায় পোস্টার থাকায় তাঁদের জরিমানা করা হয়েছে। তাঁরা জরিমানা পরিশোধ করেছেন। তারপরও যদি কোথাও এ রকম পোস্টার থাকে, সেগুলো তাঁরা সরিয়ে নেবেন।