ঢাকার খিলক্ষেত থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র পাওয়া গেল চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে

প্রতিনিধি
চাঁদপুর
চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকেছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ঢাকার খিলক্ষেত থানা থেকে লুট হওয়া পুলিশের দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি চাঁদপুরের শাহরাস্তি উপজেলার একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত আটটার দিকে শাহরাস্তি পৌরসভার পশ্চিম উপলতার জমির উদ্দিন ব্যাপারী বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এসব আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

অভিযানের সময় দুজনকে আটক করে শাহরাস্তি থানার পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাঁরা হলেন ওই ঘরের বাসিন্দা মো. আলমগীর হোসেনের স্ত্রী লাভলী বেগম (৪০) ও তাঁর ছেলে মো. ফয়সাল হোসেন ওরফে শাকিল (২১)।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের ভাষ্য, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে যে শাহরাস্তির পশ্চিম উপলতার জমির উদ্দিন ব্যাপারী বাড়ির মো. আলমগীর হোসেনের ঘরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় পুলিশের লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র আছে। এরপর কচুয়া সার্কেল ও শাহরাস্তি থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে একটি ৯ এমএম পিস্তল, একটি ৭.৬২ চায়না পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন, ৩০টি গুলি, পুলিশের পোশাক, বেল্ট, চশমা, বডি ক্যামেরা, গ্যাস মাস্ক, বেশ কয়েকটি মুঠোফোনসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা ফিরোজ হোসেন বলেন, ‘আমাদের একটি মোবাইল চুরি হওয়ায় আমরা আলমগীরের ঘরে তল্লাশি করি। তল্লাশির একপর্যায়ে ঘরে একটি পুরোনো গিটারের ভেতরে পিস্তল দেখতে পাই। এতে আমাদের আরও সন্দেহ বেড়ে যাওয়ায় আমরা পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ এসে পুরো ঘর তল্লাশি করে এসব অস্ত্র ও সরঞ্জাম উদ্ধার করে।’

চাঁদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) মো. লুৎফর রহমান বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্রের সন্ধান পাওয়ার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানে লুট হওয়া অস্ত্র, গুলিসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হবে। জিজ্ঞাসাবাদে লাভলী বেগম উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও সরঞ্জামগুলো ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট থানা থেকে লুট হওয়া বলে স্বীকার করেন।

