চট্টগ্রামে বিএনপির জনসভা
দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরা হবে: তারেক রহমান
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, দেশের জনগণ পাশে থাকলে কঠোর হস্তে দেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা হবে। যাতে দেশের সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ নির্বিঘ্নে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। এ ছাড়া বিএনপি নির্বাচিত হলে দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরা হবে। এটিই বিএনপির কমিটমেন্ট। আজ রোববার দুপুরে চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে আয়োজিত বিএনপির সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ কথা বলেন।
সমাবেশে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা যতই পরিকল্পনা গ্রহণ করি না কেন, যদি আমরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ না করি, তাহলে আমাদের কোনো পরিকল্পনা সফল হবে না। এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই আমাদের দুটো বিষয়ে খুব কড়াকড়িভাবে নজর দিতে হবে। কারণ, এই দুটো বিষয় (দুর্নীতি ও নিরাপত্তা) বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের জনগণকে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বিগত দিনগুলোতে বঞ্চিত করেছে।’
অতীতে বিএনপি এই দুটি বিষয়ে সাফল্য দেখিয়েছে মন্তব্য করে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, এই বিষয় দুটির একটি হচ্ছে, মানুষের নিরাপত্তা। যাতে করে মানুষ নিরাপদে চলাফেরা করতে পারেন; ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি-বাকরি সব করতে পারেন।
বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে যেকোনো মূল্যে দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরবে বলে মন্তব্য করেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘অপরাধীর পরিচয় সে আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী এবং অপরাধী যে–ই হোক, তার বিরুদ্ধে দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজেই দুর্নীতি যেই করুক, দুর্নীতি যারাই করুক, তাদের বিরুদ্ধে দেশের আইন একইভাবে প্রযোজ্য হবে। আজকে আমি এখানে লাখ লাখ মানুষের সামনে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই, আমরা যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি সেসব পরিকল্পনার মধ্যে কেউ যদি আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বা দুর্নীতির মাধ্যমে সেগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে, তাদের কোনো ছাড় আমরা দেব না।’
বিএনপি সরকার গঠন করতে পারলে চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে ঘোষণা দেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, ‘এই অঞ্চলের মানুষের একটি বড় দাবি আছে। যেই দাবিটির ব্যাপারে বিগত বিএনপি সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। দেশনেত্রী খালেদা জিয়া উদ্যোগ (বাণিজ্যিক রাজধানী করার) গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেনি।’
বিগত ১৫ বছরে চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী করার কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে উল্লেখ করে বিএনপি নেতা তারেক রহমান বলেন, এই উদ্যোগ যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে শুধু এই চট্টগ্রামের মানুষ নয়, সারা দেশে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। সারা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক চাঙা হবে। যাতে করে মানুষের কর্মসংস্থান হবে। মানুষ চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে খেতে পারবে। আগামী ১২ তারিখের নির্বাচনে আপনাদের সমর্থনে সরকার গঠনে সক্ষম হলে খালেদা জিয়ার এই উদ্যোগ যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করবে বিএনপি।
নগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহর সভাপতিত্বে নির্বাচনী জনসভায় সঞ্চালনা করেন সদস্যসচিব নাজিমুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সভাপতি মোনায়েম মুন্না, বিএনপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন, নগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম, নগর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শাহেদ প্রমুখ।
চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের প্রার্থীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, আসলাম চৌধুরী, নুরুল আমিন, আবু সুফিয়ান, এনামুল হক, সাঈদ আল নোমান, হুমাম কাদের চৌধুরী, সরওয়ার জামাল নিজাম, মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী, নাজমুল মোস্তফা আমিন, জসিম উদ্দিন ও মোস্তফা কামাল পাশা। জনসভা শেষে ধানের শীষ হাতে দিয়ে প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন তারেক রহমান।