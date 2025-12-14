টঙ্গীতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কর্মীকে গুলি করে ১৫ লাখ টাকা ছিনতাই

টঙ্গীতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কর্মীকে গুলি করে ১৫ লাখ টাকা ছিনতাই
গাজীপুরের টঙ্গীতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস-এমএফএস) কর্মীকে গুলি করে প্রায় ১৫ লাখ টাকা নিয়ে গেছে ছিনতাইকারীরা। গতকাল শনিবার রাত আটটার দিকে টঙ্গীর আনারকলি রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রাত আটটার দিকে টঙ্গী পূর্ব থানাধীন আনারকলি রোড দিয়ে মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন বিকাশ এজেন্টের প্রতিনিধি আরিফ হোসেন (২৭) ও আজাদ (৩২)। পথে মধুমিতা তিন তালা মসজিদ–সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে অজ্ঞাতপরিচয় দু-তিনজন তাঁদের মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। এ সময়ে তাঁদের সঙ্গে থাকা টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁরা বাধা দেন। একপর্যায়ে ছিনতাইকারীরা আরিফ হোসেনের বুকের ডান পাশে গুলি করে এবং বুকের বাঁ পাশে ধারালো চাকু দিয়ে আঘাত করে। সঙ্গে থাকা আজাদকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এরপর তাঁদের সঙ্গে থাকা ১৪ লাখ ৭৭ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
পরে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় আহত ব্যক্তিদের টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক গুলিবিদ্ধ আরিফকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। অপর আহত আজাদকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ছিনতাইকারীদের ধরতে অভিযান চালানো হচ্ছে।