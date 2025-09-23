জেলা

আখতার হোসেনকে ডিম নিক্ষেপ, চট্টগ্রামে এনসিপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
চট্টগ্রাম
এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেনের উপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষাভ মিছিল ও মানববন্ধন করে দলটির নেতা–কর্মীরা। আজ বিকেল সাড়ে ৫টায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনেছবি: জুয়েল শীল

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর হামলার প্রতিবাদে ও পতিত স্বৈরাচারের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন দলটির চট্টগ্রাম শাখার নেতা–কর্মীরা। আজ মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে আয়োজিত কর্মসূচিতে এনসিপি, যুবশক্তি ও শ্রমিক উইংয়ের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

এতে বক্তব্য দেন এনসিপির চট্টগ্রাম সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ মঈনুদ্দিন, মোহাম্মদ এরফানুল হক, শ্রমিক উইং চট্টগ্রাম নগরের প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন জিলানী, জাতীয় যুবশক্তি চট্টগ্রামের আহ্বায়ক ইরফাত ইব্রাহীম, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আতাউল্লাহ আফফান, সদস্যসচিব আবু নাঈম মো. মোস্তফা রিমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, এটি কোনো আকস্মিক হামলা নয়, পরিকল্পিত হামলা। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। এখনো বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ থেকে গেছে। তারা এসব করছে। সরকার রাজনৈতিক নেতাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের শনাক্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

একটি বিদেশি গণমাধ্যমে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুলের ইসলাম আলমগীরের দেওয়া বক্তব্যের প্রসঙ্গে টেনে এনে এনসিপি চট্টগ্রামের যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ মঈনুদ্দিন বলেন, ‘তাঁরা বিদেশি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। আমরা বলছি, আগে সংস্কার হবে, তারপর নির্বাচন হবে। আমরা রাজপথ থেকে উঠে আসা মানুষ, আমাদের ভয় দেখাবেন না।’

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী হিসেবে আখতার হোসেন সেখানে যান।

বিমানবন্দরের চার নম্বর টার্মিনাল থেকে বের হওয়ার সময় স্থানীয় সময় ২২ সেপ্টেম্বর (সোমবার) বিকেল পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আখতার হোসেনের সঙ্গে হাঁটছিলেন সফরসঙ্গী হিসেবে আসা বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা এ সময় তাসনিম জারাকে লক্ষ্য করে কটূক্তি করেন।

