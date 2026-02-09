জামায়াত ক্ষমতায় এলে নারী অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে: রুহুল কবির রিজভী

জামায়াত ক্ষমতায় এলে নারী অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে: রুহুল কবির রিজভী
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে দেশে নারী অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জামায়াত ক্ষমতায় এলে নারীরা অফিস-আদালত, রাজনীতি কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ পদে যেতে পারবে না। এতে নারীরা ঘরে ও বাইরে সম্মান হারাবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হবে।
আজ সোমবার বিকেলে কুড়িগ্রাম সদরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে কুড়িগ্রাম-২ (কুড়িগ্রাম সদর, ফুলবাড়ী ও রাজারহাট) আসনে বিএনপির নির্বাচনী জনসভায় রুহুল কবির রিজভী এ কথা বলেন।
আল–জাজিরাকে দেওয়া জামায়াতের আমিরের সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ টেনে রুহুল কবির বলেন, সম্প্রতি আল–জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জামায়াতের আমির বলেছেন, নারীরা সংসদ সদস্য হতে পারবে, কিন্তু দলের আমির কিংবা রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারবে না। এই বক্তব্যই প্রমাণ করে, তারা ক্ষমতায় গেলে নারীদের মর্যাদা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। একটি রাজনৈতিক দলের এই অবস্থান নারীবান্ধব রাষ্ট্রের পরিপন্থী।
জামায়াতের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিএনপির এই নেতা বলেন, জামায়াতের আমির দিন-রাত যে পথ সুবিধাজনক মনে করছেন, সেই পথেই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এতে তাঁদের আসল চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে ধাপে ধাপে শরিয়াহভিত্তিক আইন চালু করবেন। এতে বোঝা যায়, তাঁদের কথার কোনো স্থিরতা নেই, জনগণের কাছে দেওয়ার মতো সুস্পষ্ট অঙ্গীকারও নেই। ইসলাম নিয়ে রাজনীতির প্রধান শর্ত হলো ওয়াদা রক্ষা করা। কিন্তু জামায়াতের নেতৃত্ব সেই নৈতিক অবস্থানে নেই। মানুষ ইতিমধ্যে তাদের প্রকৃত চরিত্র বুঝে ফেলেছে।
বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে কটূক্তির সমালোচনা করে রুহুল কবির রিজভী বলেন, টেলিভিশন খুললেই বিএনপির চেয়ারপারসনের নামে নানা নিন্দামূলক কথাবার্তা শোনা যায়। অথচ ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান না থাকলে বাংলাদেশের মাটিতে জামায়াতে ইসলামী রাজনীতি করার সুযোগ পেত না। আর বেগম খালেদা জিয়া না থাকলে তারা কখনো মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেত না। অথচ আজ তাদের মধ্যে কোনো কৃতজ্ঞতা নেই।
বিএনপির ওপর দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন চালানো হয়েছে উল্লেখ করে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব বলেন, স্বৈরাচারী ও দখলদার রাজনীতির সময় পার করে এসেছে বিএনপি। এখন আবার নতুন করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের চেষ্টা চলছে। নানা নাটক, ভেলকিবাজি ও তামাশা শুরু হয়েছে। কিন্তু এসব সস্তা ভণ্ডামি দিয়ে জনগণের মন জয় করা যাবে না। আবার যেন দেশে ফ্যাসিবাদ ফিরে না আসে, সে জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটাধিকার রক্ষায় ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রাম-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী মো. সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল ইসলামসহ বিএনপির কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতারা।