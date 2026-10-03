জেলা

পটিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে এসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এসেছি’

প্রতিনিধি
পটিয়া, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আকস্মিক পরিদর্শনে এসে এক রোগীর সঙ্গে কথা বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেনছবি: প্রথম আলো

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। আজ দুপুর ১২টায় তিনি আকস্মিক পরিদর্শনে এসে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে এসেছি। ৫০ শয্যার হাসপাতালকে দেড় শ শয্যায় রূপান্তর করা হবে। তার প্রস্তুতি চলছে।’

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, ১৫১ শয্যায় হাসপাতালটিকে উন্নীত করার কাজ আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই শুরু হবে। এ জন্য ৪ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ৫ জন মেডিক্যাল অফিসার, ৪ জন নার্স, মিডওয়াইফ, ল্যাব টেকনোলজিস্ট, রেডিওগ্রাফার, বাবুর্চি ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে শিগগিরই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা চিকিৎসাসেবা ঠিকমতো পাচ্ছেন কি না, ওষুধপত্র হাসপাতাল থেকে পান কি না—এসব জানতে চান। এমনকি তিনি হাসপাতালের রান্নাঘরে গিয়ে রান্না করা খাবারের মানও পরীক্ষা করেন।

পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পটিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উন্নত মানের প্যাথলজি করা হবে। প্রসূতি মায়েদের জন্য ২০টি, নবজাতকের জন্য ২০টি এবং ডায়ালাইসিসের জন্য ১০টি শয্যা রাখা হবে। ডায়ালাইসিস মেশিন দেওয়া হবে ১০টি এবং দুই বছরের মধ্যে এখানে দৈনিক ২০ জন রোগী ডায়ালাইসিস করতে পারবে। আর চট্টগ্রামের যেতে হবে না। ফিজিওথেরাপি সেন্টার হবে একটা পুরুষের জন্য একটি নারীদের জন্য। পুরুষ ও নারী চিকিৎসক দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন
ছবি: প্রথম আলো

এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশব্যাপী হাসপাতালগুলো সরেজমিনে দেখার জন্য যাচ্ছি। আপনাদের এখানে আজ এসেছি। আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই, আমরা প্রত্যেক উপজেলায় ১৫১ শয্যার বিশিষ্ট হাসপাতাল করতে যাচ্ছি। যেগুলোতে ৫০ শয্যা আছে, সেখানে আরও ১০১টি যোগ করা হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হবে।’

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আমি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে এখানে এসেছি। আপনাদের এখানে অনেকগুলো উপজেলার লোকজন এখানে আছে। আমাকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ প্রদান করেছেন সরেজমিনে এসে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। নতুন জনবল দু–এক দিনের মধ্যে যোগদান করবে। আপনারা আরও ভালো সেবা পাবেন।’

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