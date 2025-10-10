জেলা

অনেক বছর পর একটি রিয়েল ইলেকশন হবে: প্রেস সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। শুক্রবার সন্ধ্যায়ছবি: প্রথম আলো

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেন, ‘বাংলাদেশে অনেক বছর পর একটি রিয়েল ইলেকশন হবে। আগে তো আমরা দেখেছি সব ফেক ইলেকশন, হাসিনার আমলের ১৬ বছর পুরোটা আমরা ফেক ইলেকশন দেখেছি। আমরা সেই জায়গা থেকে সরে এসে কীভাবে সুন্দর নির্বাচন হয়, তা দেখাব। আমরা মনে করি, এবার বাংলাদেশের অন্যতম একটি সুন্দর নির্বাচন হবে।’

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে প্রায়ই সভা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার অফিস, নির্বাচনে কমিশন কী কী প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা জানাচ্ছে। নির্বাচনের আমেজ সব জায়গায় দেখছি। মানুষের মধ্যেও নির্বাচনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো যখন আগামী দুই–তিন সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা শুরু করবে, তখন পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে যাবে।’

ঐকমত্য কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, ‘আপনারা জানেন, ১৫ অক্টোবর জুলাই সনদ সই হবে। এরপর দেশের সমস্ত দল নির্বাচনের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেবে। ইতিমধ্যে দুয়েকটি দল তাদের সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে। বাংলাদেশের সুস্থ ধারার রাজনীতি এর মাধ্যমে নবযাত্রা শুরু করবে। বাংলাদেশে আগের মতো হানাহানির রাজনীতি আর থাকবে না। রাজনৈতিক দলগুলো দখন জুলাই সনদে সই করবে, তখন বোঝা যাবে, তারা অনেক বিষয়েই ঐকমত্যে এসেছে। রাজনৈতিক দলগুলো পিআর ইস্যুটা ঠিক করবে, এর ডিসিশন কী হবে।’

প্রেস সচিব বলেন, ‘আমাদের অন্তর্বর্তী সরকারে যাঁরা আছেন, তাঁরা খুবই ডেডিকেটেড। গত ১৪ মাসে তাঁরা খুব ডেডিকেটেড ওয়েতে দেশকে সার্ভ করেছেন। তাঁরা খুবই দেশপ্রেমী এবং তাঁরা নিজেদের সর্ব্বোচ্চটা দিয়েছেন।’

ইসরায়েলের কারাগার থেকে আলোকচিত্রী শহিদুল আলমের মুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে শফিকুল আলম বলেন, শহিদুল আলমের মুক্তি ও ইসরায়েল থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তনে সহায়তার জন্য তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

মতবিনিময় সভায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সহসভাপতি নওয়াব আলী, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সাংবাদিক ইউনিয়ন ময়মনসিংহের সভাপতি এম আইয়ুব আলীসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

