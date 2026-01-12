রাজশাহীতে টানা মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বইছে
রাজশাহীতে টানা মৃদু শৈত্যপ্রবাহ চলছে। আজ সোমবার রাজশাহীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল রোববার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ২৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
রাজশাহী আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি শীতে রাজশাহীতে প্রথম দফার শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছিল ৩১ ডিসেম্বর। এরপর টানা চার দিন শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়। এরপর ৬ জানুয়ারি থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়। এদিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। এর পর থেকে রাজশাহীতে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ চলছে।
রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক রহিদুল ইসলাম বলেন, এই তাপমাত্রা আরও কয়েক দিন অব্যাহত থাকতে পারে।
আজ বেলা ১১টার দিকে রোদের মাত্রা বেশি থাকলেও উত্তরের হিমেল বাতাস অনুভূত হচ্ছিল। এ কারণে আগের মতোই মোটা কাপড়চোপড়ে মানুষজন বের হয়েছেন।
নগরের তালাইমারী শহীদ মিনার এলাকায় কথা হয় একদল শ্রমিকের সঙ্গে। তাঁরা শহরে সাইকেল চালিয়ে কাজে এসেছেন। তাঁদের একজন, পুঠিয়ার বেলপুকুর এলাকার জব্বার আলী বলেন, সকাল আটটায় কাজে বের হয়েছিলেন। রোদ উঠলেও শীতের তীব্রতা কমেনি। দুপুরের দিকে একটু গরম লাগে।
নগরের কুমারপাড়া এলাকায় ওয়াসার লাইনে কাজ করছিলেন কয়েকজন। এক শ্রমিক বলেন, ‘আমাদের কাজ পানি নিয়ে। পানি ছানিনু, কী যে ঠান্ডা। কী করবার আছে, কাম থেইকে তো দূরে থাকিনু পারব না। দিনে রোদ উঠলেও রাতে ও ভোরে শীতে কাঁপুনি আছে।’