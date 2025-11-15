লাফায় উঠছে যে তারা ক্ষমতায় যাবে: জামায়াতের উদ্দেশে ফখরুল

লাফায় উঠছে যে তারা ক্ষমতায় যাবে: জামায়াতের উদ্দেশে ফখরুল
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘এই দেশের মানুষ ধর্মপ্রিয় মানুষ। ধর্মকে ভালোবাসে, আল্লাহর নবীকে ভালোবাসে, বিশ্বাস করে। কিন্তু ধর্মান্ধ নয়, সাম্প্রদায়িক নয়। আজ এই কথাগুলো মনে রেখে আমি গত নির্বাচনের হিসাবগুলো দেখাতে চাই। কত পারসেন্ট ভোট পেয়েছে জামায়াতে ইসলাম? পাঁচ পারসেন্ট? সাত পারসেন্টের বেশি না। রাতারাতি লাভ দিয়ে একান্নতে চলে যাবেন, এইটা মনে করি না। বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের সহজে ভোট দেবে না। কারণ, আপনাদের তারা বিশ্বাস করে না।’
শনিবার চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব এ কথা বলেন। নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে এ গণসমাবেশের আয়োজন করা হয়।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আজ একটা দল সংকটকে আরও গভীর সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যখন আমরা সবাই মিলে সংস্কারের সনদে সই করলাম পার্লামেন্টের সামনে ১৭ অক্টোবর। অনেক দল একমত হয়ে গেলাম, সই করলাম। এখন হঠাৎ করেই সেই দল বলতে শুরু করেছে, আমাদের পিআর দরকার। আপনারা পিআর বোঝেন? যে জিনিসটা বাংলাদেশের মানুষ বোঝে না, সেই জিনিস হঠাৎ করে ঘাড়ের মধ্যে চাপায় দিচ্ছে? লাফায় উঠছে যে তারা ক্ষমতায় যাবে।’
বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, ‘১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতাযুদ্ধ করলাম পাকিস্তানিদের থেকে বের হয়ে আসার জন্য, তখন আপনারা শুধু বিরোধিতাই করেননি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহত্যা করেছেন। এ কথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। কারণ, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমি এই দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি। আজ সোশ্যাল মিডিয়াতে উল্টাপাল্টা–আবোলতাবোল বলে আমাদের মাথা নোয়াতে পারবেন না।’
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘২০২৬ সালে যে সরকার আসবে, সেই সরকার যদি শক্তিশালী না হয়, জনগণের শক্তি নিয়ে না আসতে পারে, তবে এই পদ্মার পানি নিয়ে আমাদের আরও ভুগতে হবে। এটা প্রমাণিত, একমাত্র বিএনপি সেই দল, যে দল সরকার গঠন করলে মানুষের অধিকার পাওয়া যায়। সারা বিশ্বকে আমাদের এ বার্তা দেওয়া দরকার যে পদ্মা আন্তর্জাতিক নদী। এ নদীর পানি আমাদের ন্যায্য হিস্যা।’
বিএনপি ক্ষমতায় গেলে গঙ্গা ব্যারাজ করবে জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এই ব্যারাজের মাধ্যমে পানি আটকে রেখে আমাদের দেশের নদীগুলোতে দিতে পারি। আর বন্যার সময় এ পানি আমরা আটকে রাখতে পারি। এ প্রকল্প যদি আমরা করতে পারি, তবে বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনেকটা কমে যাবে।’
ভারত প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘বাংলাদেশে পানি বন্ধ করে দেবে, সীমান্তে হত্যা করবে, যখন-তখন সার আমদানি বন্ধ করে দেবে, পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে দেবে। এই দাদাগিরি আমরা আর দেখতে চাই না। আমরা দেখতে চাই, ভারত আমাদের সঙ্গে সমান মর্যাদার ভিত্তিতে সম্পর্ক রাখবে।’
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক শাহজাহান মিঞা, বিএনপির কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক সহসম্পাদক ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ (নাচোল-গোমস্তাপুর-ভোলাহাট) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. আমিনুল ইসলাম, দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মিজানুর রহমান (মিনু), উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল শরীফ উদ্দীন, কেন্দ্রীয় ত্রাণবিষয়ক সম্পাদক শফিকুল হক (মিলন), রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ (চাঁদ), চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান তসিকুল আলম প্রমুখ বক্তব্য দেন।