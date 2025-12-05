জেলা

গায়ে থাকা চাদর উড়ে মুখে, মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাণ গেল যুবকের

প্রতিনিধি
পটিয়া, চট্টগ্রাম
নিহত মোহাম্মদ নয়ন ইসলামছবি: তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে নেওয়া

চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় আরেক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল ছয়টার দিকে উপজেলার জিরি ফকিরা মসজিদ এলাকার কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যুবকের নাম মোহাম্মদ নয়ন ইসলাম (২৮)। তিনি পটিয়া উপজেলার আশিয়া ইউনিয়নের মধ্যম বাথুয়া গ্রামের মোহাম্মদ মুজিবর রহমানের বড় ছেলে। একই দুর্ঘটনায় আহত যুবকের নাম রবিউল আকরাম (২৫)। তিনি নয়ন ইসলামের বন্ধু।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের বরাতে জানা গেছে, নয়ন ও রবিউল দুজনই ইসলামী ব্যাংকের চট্টগ্রাম খাতুনগঞ্জ শাখায় অফিস সহকারী হিসেবে চাকরি করে আসছেন। একই গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায় তাঁরা প্রতিদিন একসঙ্গে মোটরসাইকেলে অফিসে যেতেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালেও তাঁরা একসঙ্গে অফিসে গিয়েছিলেন। অফিস শেষে সন্ধ্যায় দুজন মিলে ফটিকছড়ির মাইজভান্ডারি দরবার শরিফে যান। সেখান থেকে আজ বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নয়নের চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ আল মারুফ প্রথম আলোকে বলেন, মোটরসাইকেলটি নয়ন চালাচ্ছিলেন। তাঁর গায়ে থাকা চাদর হঠাৎ বাতাসে উড়ে মুখের ওপর পড়ে। এরপর তিনি মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারান। পরে সড়কের পাশের একটি দেয়ালে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেলে থাকা দুজনেই গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে তাঁদের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা নয়নকে মৃত ঘোষণা করেন। আর গুরুতর আহত রবিউলকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জানতে চাইলে পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নুরুজ্জামান বলেন, দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। নয়ন ইসলামকে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। রবিউলকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

