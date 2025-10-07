তারেকের কাছে জিয়ার হাত ধরার স্মৃতি বলে আপ্লুত প্রবীণ বিএনপি নেতা

তারেকের কাছে জিয়ার হাত ধরার স্মৃতি বলে আপ্লুত প্রবীণ বিএনপি নেতা
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাত ধরেছিলেন যুবক বয়সে। সেই স্মৃতি নিয়ে কেটেছে পিরোজপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোতালেব আকনের (৭০) তাঁর রাজনৈতিক জীবন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এই নেতার ইচ্ছা ছিল দলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে একবার কথা বলার। গতকাল সোমবার তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জিয়াউর রহমানের ছেলে তারেক রহমান তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন।
তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলতে পেরে আবেগে চোখ ভিজে ওঠে মোতালেব আকনের। পুরোনো স্মৃতি স্মরণ করে তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান পিরোজপুর সদরের টোনা ইউনিয়নের চলিশা গ্রামে এসেছিলেন। তখন তিনি জিয়াউর রহমানের হাত ধরে মঞ্চে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় স্মৃতি। সেই থেকে তিনি বিএনপি করে আসছেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন, একবার তারেক রহমানের হাত ধরে তাঁকে মঞ্চে নিয়ে যেতে চান।
তারেক রহমান ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে মোতালেব আকনের খোঁজখবর নেন এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবদান স্মরণ করেন। নিজের বক্তব্যে তারেক রহমান বলেন, ‘আজকে মোতালেব সাহেব তাঁর সন্তানদের দেখিয়ে যে কথা বলেছেন; এমন কথা, সন্তানের সংখ্যা সারা বাংলাদেশে অনেক আছে। আগামী দিনে বাংলাদেশের লক্ষ-কোটি তরুণ, নারী ও পুরুষ যারা আছে, তারা প্রত্যেকে যাতে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে টিকে থাকতে পারে, আমরা সেভাবে পরিকল্পনা করছি।’
মোতালেব আকন ২০১৪ সালের উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এলিজা জামানের প্রধান নির্বাচনী সমন্বয়ক ছিলেন। সেই নির্বাচনের আগের রাতে দুর্বৃত্তদের হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। বেঁচে গেলেও তাঁর স্পাইনাল কর্ড কেটে যায়, কোমর থেকে নিচের অংশ অবশ হয়ে যায়।
ভিডিও কনফারেন্স উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, কেন্দ্রীয় সদস্য অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম খান ও যুগ্ম আহ্বায়ক এলিজা জামানসহ নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
প্রসঙ্গত, মোতালেব আকন দীর্ঘদিন ধরে তারেক রহমানের সঙ্গে সরাসরি দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে আসছিলেন। সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বিষয়টি তারেক রহমানের নজরে এলে তিনি ‘আমরা বিএনপি পরিবার’–এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। এরই ধারাবাহিকতায় লন্ডন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মোতালেব আকনের সঙ্গে যুক্ত হন তারেক রহমান।