শাজাহানপুর ও শেরপুরে পথসভা
‘আমি আপনাদের ঘরের সন্তান তারেক বলছি...’
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘আমি আপনাদের ঘরের সন্তান তারেক বলছি। বহু বছর পর আপনাদের এলাকায় এসেছি। এর আগে যখন আসতাম তখন এলাকা ঘুরে ঘুরে আপনাদের সাথে কথা বলতাম, কাজ দেখতাম।’
তারেক রহমান আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ যাওয়ার পথে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের শাজাহানপুর উপজেলার মাঝিড়া বন্দরে পথসভায় বক্তব্য দেন। এটি ছিল বগুড়া-৭ আসনে (গাবতলী-শাজাহানপুর) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মোরশেদ মিল্টনের নির্বাচনী পথসভা।
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, ‘আপনাদের এই এলাকার উন্নয়নসহ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখভালের জন্য আমি মিল্টনকে (বিএনপির প্রার্থী মোরশেদ মিল্টন) দায়িত্ব দিয়ে গেছি। আপনারা ধানের শীষে ইনশা আল্লাহ ১২ তারিখে মিল্টনকে জয়যুক্ত করবেন। মিল্টনের মাধ্যমে গাবতলী ও শাজাহানপুর এলাকার মানুষের যত কাজ ইনশা আল্লাহ করব।’
বক্তব্যের এই পর্যায়ে তারেক রহমান উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, ‘কি ভাই ঠিক আছে? ধানের শীষকে জয়যুক্ত করবেন তো?’ এ সময় জনতা হাত তুলে সমস্বরে বলেন, ‘হ্যাঁ’ ।
তারেক রহমান আরও বলেন, ‘আজকে আমাকে ছেড়ে দেন। আজকে যাই। আমি তো ঘরের ছেলে। ইনশা আল্লাহ দুদিন পর আবারও আসব। আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন দেশের জন্য কাজ করতে পারি।’
বগুড়া-৭ আসনের গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ী গ্রামে তারেক রহমানের পৈতৃক বাড়ি। ১৯৯১ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে এই আসনে বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ধানের শীষের প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এবারও খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছিল। তবে তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে এ আসনে প্রার্থী হয়েছেন গাবতলী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোরশেদ মিল্টন।
এর আগে আজ শনিবার বেলা ১১টায় বগুড়ার হোটেল নাজ গার্ডেনের বলরুমে নিজ নির্বাচনী এলাকা বগুড়া-৬ (সদর) আসনের নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন তারেক রহমান। সেখানে তিনি বলেন, ‘বগুড়া বিএনপির ঘাঁটি, এই ঘাঁটির দায়িত্ব আপনাদের সঁপে দিলাম, এই ঘাঁটিকে দেখে রাখবেন, এই ঘাঁটির জনগণকে দেখে রাখবেন। এই ঘাঁটির দায়িত্ব আপনাদের এই ঘাঁটির দায়িত্ব আপনাদের দিয়ে গেলাম।’
শেরপুরে পথসভা
তারেক রহমান বগুড়া থেকে সিরাজগঞ্জ যাওয়ার পথে আজ শনিবার বেলা দেড়টার দিকে শেরপুর শহরের ধুনট মোড়ে এক পথসভায় বগুড়া-৫ (শেরপুর ও ধুনট) আসনে বিএনপির প্রার্থী গোলাম মো. সিরাজের জন্য ভোট চান।
পথসভায় শেরপুর-ধুনট উপজেলার ভোটারদের উদ্দেশ্যে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, ‘বহু বছর পর আবারও আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি, এ জন্য আল্লাহর কাছে লাখো কোটি শুকরিয়া। আগামী ১২ তারিখে দেশে বহু প্রত্যাশিত নির্বাচন। অতীতে প্রত্যেকটি নির্বাচনে শেরপুর-ধুনটবাসী ধানের শীষকে জয়যুক্ত করেছে। যতবার ধানের শীষ জয়যুক্ত হয়েছে, ততবার শেরপুর-ধুনট এলাকার উন্নয়ন সাধনে ধানের শীষ সচেষ্ট থেকেছে।’
তারেক রহমান বলেন, ‘এলাকার সন্তান হিসেবে আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে, ইনশা আল্লাহ ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থী সিরাজ সাহেবকে (গোলাম মো. সিরাজ) আমরা জয়যুক্ত করব। সকলে ভালো থাকবেন। নির্বাচনের পর ইনশা আল্লাহ আবার দেখা হবে।’
পথসভা শেষে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন।