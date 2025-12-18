জেলা

মাগুরায় জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
মাগুরা
মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মুন্সী রেজাউল হকছবি: সংগৃহীত

মাগুরায় জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুন্সী রেজাউল হককে (৮৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় মাগুরা শহরের পারনান্দুয়ালী এলাকার নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ২০২৪ সালের আগস্টে সংঘটিত একটি ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশিকুর রহমান গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল রাতেই আদালতের মাধ্যমে মুন্সী রেজাউল হককে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সদর থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) হাফিজুর রহমান বলেন, ২০২৪ সালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ৪ আগস্ট পারনান্দুয়ালী এলাকায় ছাত্র-জনতার একটি মিছিলে হামলার ঘটনা ঘটে। ওই হামলায় আল আমীন নামের এক যুবক গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনায় হাসেম বিশ্বাস ২০২৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর একটি মামলা করেন। মামলার তদন্তে প্রাপ্ত আসামি হিসেবে মুন্সী রেজাউল হককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

মুন্সী রেজাউল হককে গ্রেপ্তারের বিষয়ে তাঁর মেয়ে আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী আমার বাবার বয়স ৮৩ বছরের বেশি। তিনি শারীরিকভাবে নানা অসুখে ভুগছেন। তাঁর নামে কোনো মামলা নেই। তিনি কোথাও পালিয়েও যাননি। তারপরও এই বিজয়ের মাসে একজন বয়োবৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাকে এভাবে গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।’

