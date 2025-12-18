চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেঁটাবিদ্ধ বন্য শূকর উদ্ধার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেঁটাবিদ্ধ বন্য শূকর উদ্ধার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টেঁটাবিদ্ধ রক্তাক্ত এক বন্য শূকর উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাওল হলের গেটসংলগ্ন এলাকা থেকে এটি উদ্ধার করা হয়। একদল শিকারি শূকরটিকে টেঁটা দিয়ে শিকারের চেষ্টা করলে এটি পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তর সূত্র জানায়, আলাওল হলের সামনের পাহাড়ে একদল শিকারি শূকর মারার চেষ্টা করছিল। তবে নিরাপত্তা প্রহরীর উপস্থিতি টের পেয়ে শিকারির দল পালিয়ে যায়। এরপর প্রহরীরা আশপাশে খোঁজাখুঁজির পর টেঁটাবিদ্ধ শূকরটিকে দেখতে পান। ঘটনাস্থলে থাকা এক শিক্ষার্থী উদ্ধারকারী দলকে খবর দেয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা দপ্তরের সুপারভাইজার রেজাউল করিম বলেন, ‘টেঁটা দিয়ে আঘাত করে শূকরটিকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা প্রক্টরিয়াল বডিকে বিষয়টি জানিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী শূকরটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছে।’
প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী জনি রায় প্রথম আলোকে বলেন, ‘শূকরটির অনেক রক্তকরণ হয়েছে। বাঁচবে কি না, এ নিশ্চয়তা নেই। চিকিৎসা শেষে পাহাড়েই ছাড়া হয়েছে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের শিকার নিষিদ্ধ। কারা শূকরটিকে শিকারের চেষ্টা করেছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ আহসান প্রথম আলোকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণত মাঝারি বয়সের বন্য শূকর দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে বসবাস করা পাহাড়িরা লুকিয়ে এগুলো শিকার করেন। তবে এসব শূকরের প্রজননক্ষমতা বেশি থাকায় কমলেও বোঝা যায় না।’