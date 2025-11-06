হেলিকপ্টারে গণসংযোগে এলেন ‘মনোনয়নবঞ্চিত’ বিএনপি নেতা

জামালপুর-৩
হেলিকপ্টারে গণসংযোগে এলেন ‘মনোনয়নবঞ্চিত’ বিএনপি নেতা
জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. সাদিকুর রহমান মনোনয়নবঞ্চিত হয়েও নিজ এলাকায় নির্বাচনী গণসংযোগে আসেন হেলিকপ্টারে চড়ে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মেলান্দহ উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে।
বিএনপির ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকলেও সাদিকুর সমর্থকদের কাছে এখনো সক্রিয় উপস্থিতি জানান দিতে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে এলাকায় পৌঁছান। হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতেই স্থানীয় লোকজন মাঠে ভিড় জমান। অনেকেই ছুটে আসেন তাঁকে দেখার জন্য।
সাদিকুর রহমান মেলান্দহ উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি উপজেলার ঘোষেরপাড়া ইউনিয়নের ছবিলাপুর এলাকার বাসিন্দা। ঢাকায় তাঁর একটি পোশাক কারখানা রয়েছে। সম্প্রতি জামালপুর-৩ (মেলান্দহ-মাদারগঞ্জ) আসনে বিএনপির দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে এলাকায় গণসংযোগ, সভা ও উঠান বৈঠক করে যাচ্ছিলেন। তবে গত সোমবার বিএনপির ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। এই আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সহসম্পাদক মো. মোস্তাফিজুর রহমান।
আজ বিকালে তাঁকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি উপজেলার বেলতৈল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নামে। সেখানে তিনি একটি নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশ শেষে সেখান থেকে একটি মিছিল নিয়ে তাঁর গ্রামের বাড়ি ছবিলাপুর এলাকায় যান। এ সময় তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা সঙ্গে ছিলেন।
সমাবেশে সাদিকুর গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ‘আমরা নির্বাচনী ট্রেনে উঠে গিয়েছি। তবে আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। দলের হাই কমান্ড ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাতে মাঠের পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে অবজার্ভ (পর্যবেক্ষণ) করতে পারেন, সেই দিকে খেয়াল রেখেই তিনি একজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছেন। সেটা প্রার্থীর অবস্থান বোঝার জন্য, আমি বিশ্বাস করি। সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালাও-পোড়াও হচ্ছে। আমি সেই দিকে লক্ষ রেখে বলতে চাই, আমার কর্মী-সমর্থকেরা শান্তিপূর্ণভাবে ছিলেন। একই সঙ্গে আমার কর্মী-সমর্থকদের বলব, তাঁরা যাতে কোনো ধরনের সহিংসতার দিকে না যান।’
সবাইকে ধানের শীষের পক্ষেই অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সাদিকুর আরও বলেন, ‘দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে মাঠপর্যায়ের সঠিক তথ্য যাচ্ছে না। আর যাঁরা মনোনয়ন পেয়েছেন, তাঁরা দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। মনোনয়ন পরিবর্তনের সুযোগ এখনো রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, দল মাঠপর্যায়ের আরও খোঁজখবর নিয়ে আমাকে মনোনয়ন দেবে।’