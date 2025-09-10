খাগড়াছড়িতে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীকে কুপিয়ে দুই হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন করেছে দুর্বৃত্তরা

খাগড়াছড়িতে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীকে কুপিয়ে দুই হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন করেছে দুর্বৃত্তরা
খাগড়াছড়ির পানছড়িতে পুলিশের তালিকাভুক্ত আসামি মো. ময়নাল হোসেন ওরফে ভুট্টুকে (৩৬) কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালানাল এলাকার একটি বাগানে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা ময়নাল হোসেনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে এবং দুই হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন করেছে। পরে স্থানীয় লোকজন আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পানছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য খাগড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালে পাঠান।
খাগড়াছড়ি আধুনিক জেলা সদর হাসপাতালের আরএমও রিপল বাপ্পি বলেন, ময়নাল হোসেনের দুই হাতের কবজি কেটে ফেলা হয়েছে। এ ছাড়া নাক ও কানে গুরুতর জখম রয়েছে।
পানছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসীম উদ্দিন বলেন, ‘ময়নাল হোসেন ভুট্টু একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র, দস্যুতা, চুরিসহ বিভিন্ন অভিযোগে পানছড়ি থানায় ১২টি মামলা রয়েছে। তবে কবজি কেটে ফেলার ঘটনায় এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’