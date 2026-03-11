জেলা

গরুর শিংয়ের গুঁতায় প্রাণ গেল এসএসসি পরীক্ষার্থীর

প্রতিনিধি
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
এক শিক্ষার্থীকে কোচিংয়ে যাওয়ার পথে শিং দিয়ে গুঁতো দেয় ষাঁড়টি। এতে ওই শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়। আজ দুপুরে চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার পদুয়া এলাকায়ছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় গরুর শিংয়ের গুঁতায় এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার পদুয়া এস আই চৌধুরী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত এসএসসি পরীক্ষার্থীর নাম সারাবন তাহুরা (১৫)। সে উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক সোবহান গ্রামের সৌদিপ্রবাসী মাহফুজুর রহমানের মেয়ে। পদুয়া এসিএম উচ্চবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কথা ছিল তাহুরার।

সারাবন তাহুরা
ছবি: স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এক বিক্রেতা কালো একটি ষাঁড় পদুয়া তেওয়ারিহাট বাজারে বিক্রির জন্য এনেছিলেন। সড়কের পাশে সেটি বাঁধা ছিল। সারাবন তাহুরা নামের ওই এসএসসি পরীক্ষার্থী পাশ দিয়ে কোচিংয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ ষাঁড়টি দড়ি ছিঁড়ে তাকে শিং দিয়ে গুঁতা দেয়। এতে তাহুরা সড়কের পাশে বাঁশের স্তূপের ওপর গিয়ে পড়ে। এ সময় মুখে গুরুতর আঘাত পায় সে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক কিশোয়ারা সাদিয়া প্রথম আলোকে বলেন, ‘সারাবন তহুরা নামের ওই স্কুলছাত্রীকে দুপুরে হাসপাতালে আনা হয়। তবে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। লাশ তার পরিবারের সদস্যরা নিয়ে গেছেন।’ লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল জলিল প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

