লক্ষ্মীপুরে অস্ত্রসহ সাবেক যুবদল নেতা গ্রেপ্তার
লক্ষ্মীপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে একটি একনলা বন্দুকসহ জেলা যুবদলের সাবেক এক নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল রোববার দিবাগত রাত একটার দিকে সদর উপজেলার পালেরহাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম এ কে এম ফরিদ উদ্দিন। তিনি জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদে ছিলেন। তাঁর বাড়ি পালেরহাট এলাকাতেই। ফরিদ উদ্দিনের কাছ থেকে বন্দুক ছাড়াও নগদ ১ লাখ ৫ টাকা জব্দ করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, এ কে এম ফরিদ উদ্দিনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ, অস্ত্র আইনসহ বিভিন্ন অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে। অস্ত্রসহ অবস্থানের খবর পেয়ে ঘরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
লক্ষ্মীপুর সদর থানার কর্মকর্তা মো. আবদুল মোন্নাফ প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে ফরিদ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে থানায় মামলা হয়েছে।