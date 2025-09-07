কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে কলেজছাত্র নিখোঁজ, দুজনকে উদ্ধার
কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী পয়েন্টে গোসলে নেমে আহনাফ (১৯) নামের এক কলেজছাত্র নিখোঁজ হয়েছেন। এ সময় মুমূর্ষু অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করা হয়। আজ রোববার বেলা পৌনে তিনটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ কলেজছাত্রের বাড়ি বগুড়ায় বলে জানা গেছে।
সমুদ্রে গোসলে নেমে নিখোঁজ পর্যটকদের উদ্ধার তৎপরতায় নিয়োজিত বেসরকারি সি-সেফ লাইফগার্ডের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ইমতিয়াজ আহমদ বলেন, বগুড়া থেকে ভ্রমণে আসা তিন কলেজশিক্ষার্থী বেলা আড়াইটার দিকে সৈকতের লাবণী পয়েন্টে গোসলে নামেন। এ সময় ঢেউয়ের ধাক্কায় তিনজন সাগরে ডুবে যান। লাইফগার্ড সদস্যরা উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে দুজনকে উদ্ধার করলেও আহনাফ নামের এক তরুণ নিখোঁজ রয়েছেন। সৈকতের লাবণী থেকে কলাতলী পয়েন্ট পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার সৈকতে তল্লাশি চালিয়েও নিখোঁজ পর্যটকদের খোঁজ মেলেনি। সৈকতের কয়েকটি স্থানে গুপ্তখাল রয়েছে।
জেলা প্রশাসনের পর্যটন শাখার দায়িত্বে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সহকারী কমিশনার) মো. আজিম খান বলেন, নিখোঁজ কলেজছাত্রের সন্ধানে জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে যৌথ তল্লাশি চলছে।
পুলিশ ও লাইফগার্ড জানায়, গত ৮ জুলাই সকালে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের হিমছড়ি সমুদ্রসৈকতে গোসলে নেমে নিখোঁজ হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) তিন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হলেও অরিত্র হাসান নামের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ এখনো উদ্ধার হয়নি। তাঁর বাড়ি বগুড়া জেলায়। তিনি চবির উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন।