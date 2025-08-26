নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের

জেলা

নারায়ণগঞ্জে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের

নারায়ণগঞ্জ
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় নারায়ণগঞ্জের দুটি হত্যা মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছে মামলার তদন্ত সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এর মধ্যে একটি মামলায় ছাত্র–জনতার আন্দোলনে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পিবিআইয়ের পরিদর্শক মো. আলমগীর হোসাইন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার অটোরিকশাচালক আবদুল লতিফ হত্যা মামলায় ও পরিদর্শক মাহবুবুর রহমান নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার হোসিয়ারি শ্রমিক রাসেল হত্যা মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এই প্রথম ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় নারায়ণগঞ্জের দুটি হত্যা মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হলো।

পুলিশ সূত্র জানায়, আবদুল লতিফ হত্যা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানসহ ১৪ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি ছিলেন ১২ জন। আর রাসেল হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়ন ওসমানসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

অভিযোগপত্র দাখিলের বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক মোহাম্মদ কাইউম খান।

আবদুল লতিফ হত্যা মামলায় শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের ও শামীম ওসমান ছাড়া সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, শামীম ওসমানের ছেলে অয়ন ওসমান, ভাতিজা আজমেরী ওসমান, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. মজিবুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন মিয়াকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। আর রাসেল হত্যা মামলায় শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়ন ওসমান, ভাতিজা আজমেরী ওসমান, শ্যালক তানভীর আহমেদসহ ৩৪ জন অভিযুক্ত করা হয়েছে।

২০২৪ সালের ২১ জুলাই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে সিদ্ধিরগঞ্জের চিটাগাং রোড এলাকায় ছাত্র-জনতার ওপর আওয়ামী লীগের লোকজন হামলা চালায়। এ সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে অটোরিকশাচালক আবদদুল লতিফ মারা যান। এ ঘটনায় তাঁর বাবা নেজাব উদ্দিন শেখ হাসিনাসহ ১২ জনকে আসামি করে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেন।

আর গত বছরের ১৯ জুলাই সন্ধ্যায় শহরের দেওভোগ মার্কেটের সামনে হেঁটে যাওয়ার সময় বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে হোসিয়ারি শ্রমিক রাসেল নিহত হন। এই ঘটনায় তাঁর বাবা পিন্টু রহমান শামীম ওসমানসহ ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১৫০ জনকে আসামি করে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন।

