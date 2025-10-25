জেলা

মোটরসাইকেলকে জায়গা দিতে গিয়ে খাদে গরুবোঝাই ভটভটি, দুই ব্যবসায়ী নিহত

প্রতিনিধি
নওগাঁ

নওগাঁর ধামুইরহাটে গরুবোঝাই ভটভটি (ইঞ্জিনচালিত যান) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪ জন। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার বিহারীনগর-পিড়লডাঙ্গা বাইপাস সড়কের তালঝাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ভটভটির চালক আড়ানগর গ্রামের বাসিন্দা মাসুদুর রহমান মওলা (৩৫) ও একই গ্রামের বাসিন্দা ও গরুর ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ভুট্টু (৪০)। আহত ব্যক্তিরা হলেন গরুর ব্যবসায়ী আড়ানগর গ্রামের বাসিন্দা জিহাদ (২৫), ফতেপুরের জাইদুল ইসলাম (৫৫), নাজিম উদ্দিন (৭০) ও মোটরসাইকেলের চালক দিনাজপুর সদর উপজেলার বাসিন্দা সেলিম রেজা (২৫)। তাঁদের মধ্যে সেলিম রেজা ও নাজিম উদ্দিনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিরা ধামুইরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে উপজেলার আড়ানগর এলাকা থেকে ওই ভটভটিতে করে জয়পুরহাটের গরুর হাটে যাচ্ছিলেন কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী। পথে তালঝাড়ি এলাকার ডবল ব্রিজের কাছে একটি মোটরসাইকেলকে জায়গা দিতে গিয়ে ভটভটির নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। একপর্যায়ে ভটভটি ও মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশের খাদে পড়ে যায়। এ সময় ঘটনাস্থলেই ভটভটির চালক মাসুদুর রহমান ও ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ভুট্টু মারা যান। খবর পেয়ে ধামুইরহাট থানার পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্য স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় হতাহতদের উদ্ধার করেন।

পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান ধামুইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাম জাফর।

