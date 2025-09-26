বাড়ির পাশের ডোবার পানিতে ডুবে দুই ভাই–বোনের মৃত্যু

বাড়ির পাশের ডোবার পানিতে ডুবে দুই ভাই–বোনের মৃত্যু
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় বাড়ির পাশের ডোবার পানিতে ডুবে দুই ভাই–বোনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার বগডহর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত দুই শিশু হলো নবীনগর পূর্ব ইউনিয়নের বগডহর গ্রামের জামাল মিয়ার মেয়ে তিশা আক্তার (৭) ও ছেলে মো. আরিয়ান (৬)।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বাড়ির উঠানে খেলা করছিল দুই শিশু। একপর্যায়ে তারা বাড়ির পাশের ডোবায় পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বাড়ির উঠানে তাদের না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে স্থানীয় একজন ডোবায় গোসল করতে নেমে একটি শিশুর লাশ দেখতে পান। এরপর সেখান থেকে আরেকজনের লাশ উদ্ধার করা হয়। দ্রুত নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
নবীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক তামিম রায়হান জানান, হাসপাতালে আনার আগেই শিশু দুটির মৃত্যু হয়েছে।
নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহীনুর ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ডোবায় পড়ে দুই ভাই–বোনের মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁরা শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।