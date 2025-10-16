জেলা

মুন্সিগঞ্জে নিজ ঘরে আগুনে দগ্ধ হয়ে অসুস্থ নারীর মৃত্যু

প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জ
ঘর থেকে সামেলা বেগমের পোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল রাতেছবি: প্রথম আলো

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে ঘরে আগুন লেগে দগ্ধ হয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার শ্যামসিদ্ধি ইউনিয়নের গাদিঘাট গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সামেলা বেগম (৬৮) গাদিঘাট গ্রামের আবদুর রাজ্জাকের স্ত্রী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন এবং হাঁটাচলা করতে পারতেন না।

শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে সামেলা বেগমের বোনের স্বামী মারা যান। সামেলার স্বামী আবদুর রাজ্জাকসহ পরিবারের সদস্যরা তাঁর বাড়িতে দাফনকাজ সম্পন্ন করতে যান। এ সময় সামেলা বেগম বাড়িতে একা ছিলেন। রাত ১১টার দিকে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে হঠাৎ তাঁদের বসতঘরে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। অসুস্থতার কারণে সামেলা বেগম ঘরের ভেতরেই আটকা পড়ে যান।

খবর পেয়ে আগুন নেভানোর জন্য ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসেন। শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, ‘খবর পেয়ে রাতেই আমাদের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে আবদুর রাজ্জাকের বসতবাড়িটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রথমে স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘর থেকে সামেলা বেগমের পোড়া মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।’

