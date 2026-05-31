পটুয়াখালীতে বিয়েবাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কিশোরকে হত্যা, আটক ৩

পটুয়াখালীতে বিয়েবাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কিশোরকে হত্যা, আটক ৩
পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় তাজুল ইসলাম (১৬) নামের এক কিশোরকে বিয়েবাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ১৭ বছর বয়সী তিন কিশোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার চম্পাপুর ইউনিয়নের মাছুয়াখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত তাজুল ইসলাম মাছুয়াখালী গ্রামের ফারুক হাওলাদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে মাছুয়াখালী গ্রামের কামাল মৃধার বাড়িতে তাঁর মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। তাজুল ওই অনুষ্ঠানেই ছিল। কয়েকজন কিশোর ও তরুণ তাকে বিয়েবাড়ি থেকে ডেকে বাড়ির পেছনের বিলে নিয়ে পেটে ছুরিকাঘাত করে ফেলে যায়। তাজুলের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে দ্রুত আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা আবদুল্লাহ আল জুবায়ের প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই রোগীর মৃত্যু হয়। রোগীর নাভির নিচে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন আছে। ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে।
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। তিনি ঘটনা জানার পরপরই এলাকায় পুলিশ পাঠিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছে। প্রাথমিকভাবে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।