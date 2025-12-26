গোয়ালন্দ নাজির উদ্দিন পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ৮০ বছর পূর্তি উদ্যাপন
‘হাইস্কুলের স্মৃতিতে, এসো মিলি একসাথে’ স্লোগান নিয়ে রাজবাড়ীর ঐতিহ্যবাহী গোয়ালন্দ নাজির উদ্দিন পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ৮০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে রেলওয়ে কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত গিয়ে আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। এর আগে অ্যাসেম্বলি শেষে বর্তমান শিক্ষার্থীরা শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী, সাবেক প্রধান শিক্ষক এবং অবসরপ্রাপ্ত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ঢাকা অঞ্চলের পরিদর্শক সুলতান উদ্দিন আহমেদ।
পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও গীতাপাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও বেলুন উড়িয়ে মূল আয়োজন শুরু করা হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ সাজানো হয় আলোকসজ্জা ও ব্যানার-ফেস্টুনে। উদ্যাপন পরিষদের আহ্বায়ক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা ঢাকা অঞ্চলের পরিচালক অধ্যাপক ফকীর মো. নূরুজ্জামানের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন সদস্যসচিব আশরাফুল আলম।
আলোচনা পর্বে বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা স্মৃতিচারণা করেন। দেশ-বিদেশে কর্মরত প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। বক্তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও বন্ধুত্বের স্মৃতি তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এসএসসি ১৯৭৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কানাডাপ্রবাসী আবদুল হালিম মিয়া। তিনি বলেন, ‘বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নত হয়েছে, তবে শিক্ষার মান আরও বাড়াতে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।’
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিকেল থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক আয়োজন। গভীর রাত পর্যন্ত চলে নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠান। রাত ৯টার দিকে অনুষ্ঠানে যোগ দেন রাজবাড়ী-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম। স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি ফরিদপুরের জনপ্রিয় ব্যান্ড সারা বেলা এবং ঢাকার ব্যান্ডদল আভাস সংগীত পরিবেশন করে।