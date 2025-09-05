স্বামীর লাশ নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে মারা গেলেন স্ত্রীও

স্বামীর লাশ নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে মারা গেলেন স্ত্রীও
হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় স্বামীকে এক পল্লিচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান এক নারী। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পল্লিচিকিৎসক ওই নারীকে জানান, তাঁর স্বামী বেঁচে নেই। এরপর স্বামীর লাশ নিয়ে ইজিবাইকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। তবে বাড়িতে পৌঁছার আগেই তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।
গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় ঘটেছে এমন ঘটনা। একই দিনে মারা যাওয়া ওই দম্পতির নাম ছায়দুল হক (৬০) ও বিবি মরিয়ম (৫০)। তাঁরা উপজেলার কেশারপাড়া ইউনিয়নের উন্দানিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের ছয় ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে।
ওই দম্পতির ছেলে মো. মিজানুর রহমান বলেন, তাঁর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে মা স্থানীয় কানকিরহাট বাজারে এক পল্লিচিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে ওই চিকিৎসকের কাছে তাঁর বাবা বেঁচে নেই জেনে তাঁকে নিয়ে ইজিবাইকে ফিরছিলেন মা। চোখের সামনে বাবার মৃত্যুর দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারেননি। আহাজারি ও ছটফট করতে করতে ইজিবাইকেই তাঁর মায়েরও মৃত্যু হয়। ইজিবাইক চালক দুজনের লাশ বাড়িতে নিয়ে আসেন।
কেশারপাড় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য আবু তালেব বলেন, স্বামীর মৃত্যুর ১০ থেকে ১২ মিনিট পর তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ বাড়িটিতে ভিড় করছেন। স্থানীয় কবরস্থানে দুজনের লাশ দাফন করা হবে।