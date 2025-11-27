বাঁশখালীতে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেন বিএনপি নেতা লেয়াকত আলী

বাঁশখালীতে নির্বাচন করার ঘোষণা দিলেন বিএনপি নেতা লেয়াকত আলী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রামের বাঁশখালীর আলোচিত বিএনপি নেতা লেয়াকত আলী। চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও বাঁশখালী উপজেলার গন্ডামারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান লেয়াকত আলী আজ বৃহস্পতিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা এক ভিডিও বার্তায় এ ঘোষণা দেন।
৫ মিনিট ১ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ভিডিও বার্তায় লেয়াকত আলী বলেন, ‘আমি ৪১ বছর ধরে বিএনপির রাজনীতি করেছি। এ সময় বাঁশখালীবাসীর পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। নেতাদের ড্রয়িংরুমে হাজিরা দিতাম না বলে ড্রয়িংরুম পলিটিকসে বারবার পরাজিত হয়েছি।’
ভিডিও বার্তায় লেয়াকত আলী আরও বলেন, ‘আমার প্রিয় বাঁশখালীবাসী আমাকে আশাহত করবে না। আমি কৃষকের ঘরে জন্ম নেওয়া, শ্রমিকের তত্ত্বাবধানে বেড়ে ওঠা রাজনৈতিক কর্মী। আমার রাজনীতি আমাকে ছুড়ে ফেলে দিলেও আপনারা আমাকে বুকে টেনে না নিয়ে পারবেন না—এটা আমার বিশ্বাস। তাই ২২ নভেম্বর জনসভায় সবাই উপস্থিত হয়ে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন, আশান্বিত করেছেন। আপনারা সেদিন আমাকে নির্বাচন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আপনাদের সে পরামর্শকে আমার জন্য আদেশ মনে করে আমি সেদিনই নির্বাচন করার ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় আজ পরিষ্কারভাবে আমি আপনাদের বিনয়ের সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই, ইনশা আল্লাহ আগামী জাতীয় নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করব।’
এর আগে ২২ নভেম্বর বাঁশখালী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বাঁশখালী উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন আয়োজিত জনসভায় নির্বাচন করার ইঙ্গিত দেন লেয়াকত আলী।
৩ নভেম্বর বাঁশখালী আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরীর নাম ঘোষণা করেছে দলটি।
এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মুঠোফোনে লেয়াকত আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘স্বতন্ত্র বা দলীয় বুঝি না। আমি নির্বাচন করব, এটাই সত্য। আসনটি যে দলের দরকার হবে, সে দল আমাকে প্রতীক দেবে।’
দল কোনো সিদ্ধান্ত নিলে কী করবেন জানতে চাইলে লেয়াকত আলী বলেন, ‘বাঁশখালীবাসীর কাছে ন্যায়বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম। ইলেকশন করে যাব ইনশা আল্লাহ।’