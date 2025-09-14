দুই প্যানেল ঘোষণা, প্রথম দিন মনোনয়ন নিলেন ২৮ প্রার্থী

চাকসু নির্বাচন
দুই প্যানেল ঘোষণা, প্রথম দিন মনোনয়ন নিলেন ২৮ প্রার্থী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের দুটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। একটি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদ। আরেকটি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফ্রন্টের একাংশ। মনোনয়নপত্র শুরুর প্রথম দিন আজ রোববার চাকসুর বিভিন্ন পদে ২৮ জন ফরম নিয়েছেন। এর মধ্যে ২৬ জন কেন্দ্রীয় সংসদে আর ২ জন হল সংসদে।
নির্বাচন কমিশন জানায়, কেন্দ্রীয় সংসদে মনোনয়নপত্র নেওয়া ২৬ জনের মধ্যে সহসভাপতি পদে সাতজন, সাধারণ সম্পাদক পদে একজন, সহসাধারণ সম্পাদক পদে একজন, খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে দুজন, সহ–খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে একজন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে একজন, সহসাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে একজন, দপ্তর সম্পাদক পদে একজন, ছাত্রীকল্যাণ সম্পাদক পদে একজন, সমাজসেবা ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক একজন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন–বিষয়ক সম্পাদক একজন, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে একজন, যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক পদে একজন, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদে একজন মনোনয়নপত্র নিয়েছেন।
জানতে চাইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মনির উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। চাকসুর প্রার্থীরা চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় চাকসু নির্বাচন কমিশনারের কক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
দুই প্যানেল ঘোষণা
চাকসু নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করে ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র নিয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ফ্রন্টের একাংশ। এবার নির্বাচনের সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক ও নাট্যকলা বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী ঋজু লক্ষ্মী অবরোধ। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে লড়বেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের স্নাতকোত্তরের (মাস্টার্স) শিক্ষার্থী ইয়াজ উদ্দিন। এ প্যানেলের নাম দেওয়া হয়েছে ‘দ্রোহ পর্ষদ’।
জানতে চাইলে ইফাজ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, শাটল ট্রেন, আবাসনসংকট, গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধি, লাইব্রেরি আধুনিকায়ন ও সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে তাঁরা কাজ করবেন। এ ছাড়া চাকসুর গঠনতন্ত্র সংস্কারও তাঁদের লক্ষ্য। ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে যাঁরা সিনেটে যাবেন, তাঁদের দায়িত্ব হবে উপাচার্যকে দেওয়া একক ক্ষমতা সংশোধন করা। এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকার আদায় সম্ভব হবে।
অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গণ অধিকার পরিষদ চাকসু নির্বাচনে এককভাবে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। তাদের প্যানেলের নাম ‘চাকসু ফর র্যাপিড চেঞ্জ’। এতে সম্ভাব্য সহসভাপতি পদে লড়বেন শাখা গণ অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক ও বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী তামজিদ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক পদে লড়বেন সংগঠনের সদস্যসচিব ও বাংলাদেশ স্টাডিজ বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রোমান রহমান।
জানতে চাইলে তামজিদ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা ১৬ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে ফরম নেবেন। তাঁদের ৫৪ জনের মতো প্রার্থী রয়েছেন। তবে কে কী পদে লড়বেন, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।
প্রথম মনোনয়ন নিলেন খেলোয়াড় তায়েফুল
৩৬ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া চাকসু নির্বাচনে প্রথম মনোনয়ন নিয়েছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী তায়েফুল আলম। তিনি কেন্দ্রীয় সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক পদে লড়বেন।
জানতে চাইলে তায়েফুল প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমি বাংলাদেশ জাতীয় ভলিবল দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। বর্তমানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলিবল দলের অধিনায়ক। আমি অনেক দিন ধরে খেলোয়াড়দের জন্য কাজ করছি। আমার মনে হয়েছে, খেলোয়াড়দের জন্য কিছু করা দরকার। এ কারণে আমি চাকসুতে লড়ছি।’